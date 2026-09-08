Influencer compra traje de El Gato y asegura que el alma de Mike Myers vive dentro

Un disfraz utilizado hace más de dos décadas en El Gato con Sombrero volvió a llamar la atención después de ser vendido en una subasta.

La streamer e influencer Natalie Reynolds, conocida por sus transmisiones en Kick, compró uno de los trajes utilizados para el personaje interpretado por Mike Myers en la película de 2003.

Reynolds aseguró después que el disfraz estaría embrujado e incluso afirmó que el alma del actor se encuentra atrapada en su interior. El problema con su teoría es bastante evidente. Mike Myers está vivo.

Natalie Reynolds pagó miles de dólares por el traje de El Gato

El traje apareció como parte de una subasta de objetos utilizados en películas organizada por Propstore en Los Ángeles.

La pieza fue identificada como el lote 76 y recibió ocho ofertas antes de venderse el 26 de agosto de 2026. Propstore había calculado que podía alcanzar un precio de entre 12 mil y 24 mil dólares.

Reynolds aseguró primero que había ganado la subasta con una oferta de 20 mil dólares. Posteriormente, explicó que el costo total, después de sumar los cargos correspondientes, había quedado cerca de los 25 mil dólares.

Pero incluso antes de tener el traje en casa, la influencer ya había comenzado a publicar videos alrededor de una supuesta historia paranormal.

Reynolds afirmó que el alma de Mike Myers “aparentemente está atrapada dentro del disfraz”. También contó que un propietario anterior le habría advertido que no mirara directamente a los ojos de la máscara.

Natalie Reynolds compró un traje original de El Gato con Sombrero. IG realnatalierey

¿Está embrujado el traje de El Gato con Sombrero?

Cuando finalmente recibió la pieza, Reynolds la colocó dentro de una vitrina de vidrio en su casa y continuó publicando contenido sobre el supuesto misterio.

En uno de sus videos llegó a describirlo como:

“Uno de los props más embrujados de la historia del cine”.

También se grabó observando el traje durante la noche. Reynolds aseguró que podía distinguir unos ojos detrás de las cuencas de la máscara, algo que varios usuarios atribuyeron a la estructura utilizada para mantener la cabeza en su posición.

La casa de subastas señala que el conjunto incluye el característico sombrero rojo y blanco, un traje de spandex cubierto de pelo sintético, una máscara de goma, guantes y otros elementos.

La pieza tampoco se encuentra en perfecto estado. La ficha menciona suciedad en la parte frontal de la máscara y pelo apelmazado debido al paso del tiempo.

Uno de los detalles que confirma su relación con la producción se encuentra dentro del traje, donde aparece la etiqueta “Mike Myers #1”. Propstore también entregó la pieza con un certificado de autenticidad.

¿Cómo puede tener el “alma” de Mike Myers si está vivo?

Mike Myers no ha muerto, por lo que la idea de que su alma quedó atrapada dentro del traje no tiene sustento.

El actor, conocido también por películas como Austin Powers y Shrek, continúa activo y ha realizado apariciones públicas durante 2026.

Por ahora, tampoco existe evidencia de que el disfraz haya estado relacionado con alguna actividad paranormal.

La única información comprobada sobre su historia es su relación con la película de 2003 y su reciente venta.

Sin embargo, las publicaciones de Reynolds aparecieron justo cuando otra historia relacionada con El Gato comenzó a preocupar a autoridades de Estados Unidos.

Mike Myers interpretó a El Gato con Sombrero en 2003. Grosby Group

¿Qué es el perturbador trend de El Gato con Sombrero?

Durante las últimas semanas comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos que muestran una versión inquietante del personaje creado por Dr. Seuss.

Parte del contenido utiliza la apariencia de la versión de 2003 protagonizada por Mike Myers y coloca al personaje afuera de casas, escuelas o en calles durante la noche.

Muchas de estas publicaciones son imágenes o videos generados o manipulados con inteligencia artificial. El problema aumentó cuando algunos usuarios comenzaron a mencionar escuelas, comunidades y hasta nombres de estudiantes en sus publicaciones.

La situación ha obligado a diferentes departamentos de policía y autoridades escolares de Estados Unidos a investigar los mensajes y reforzar la seguridad en algunos planteles.