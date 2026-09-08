Las polémicas de Gala Montes en solo dos días que estuvo en La Casa de los Famosos México

La actriz Gala Montes abandonó sorpresivamente La Casa de los Famosos México 2026. La producción confirmó su salida voluntaria apenas 48 horas después de su ingreso triunfal al reality show de ViX. Su breve participación dejó un rastro de caos, conflictos y momentos virales que sacudieron la dinámica del programa.

El domingo 6 de septiembre, durante la Gala de Eliminación, el público atestiguó la entrada de la exconcursante. La conductora Galilea Montijo anunció su regreso para competir por el gran premio de cuatro millones de pesos. La llegada de la actriz ocurrió justo después de una dinámica de "congelados" protagonizada por otros exparticipantes.

Gala Montes entró a cambiar el ambiente en La Casa de los Famosos. Foto: Captura de pantalla ViX

A diferencia de su actitud en temporadas pasadas, la artista ingresó con una postura marcadamente confrontativa e intimidante. Su comportamiento errático encendió las alertas entre sus compañeros y los televidentes desde el primer minuto. A continuación, detallamos los cinco desastres que protagonizaron su fugaz paso por el recinto.

Ingresó al programa en supuesto estado inconveniente

Las redes sociales viralizaron un video que exhibe a la actriz en condiciones cuestionables durante su llegada. Los internautas y creadores de contenido señalaron que la habitante consumió bebidas y sustancias antes de cruzar la puerta. Karina Torres y otros participantes la mantuvieron bajo vigilancia constante tras notar su ansiedad, inquietud y tambaleo al caminar.

Gala Montes habría entrado al reality en supuesto estado inconveniente. Foto de IG: Gala Montes

Destruyó la cafetera eléctrica en su primer día

La mañana del lunes arrancó con un accidente culinario que enfureció al resto de las celebridades. La actriz colocó la cafetera eléctrica directamente sobre la hornilla de la estufa y derritió por completo el electrodoméstico. Mariana Ochoa y Cinthia Klitbo descubrieron el plástico quemado en la cocina y limpiaron el desastre provocado por la recién llegada.

Utilizó un cepillo de dientes para peinarse

Las cámaras del cuarto de baño captaron un momento higiénico bastante peculiar que generó cientos de comentarios en internet. La hermana de Beba Montes apareció frente al espejo arreglando su cabellera con movimientos rápidos y desesperados. Los espectadores notaron rápidamente que la famosa desenredaba sus mechones utilizando un cepillo dental en lugar de un peine convencional.

Corrió a Cinthia Klitbo de la habitación

La tensión alcanzó su punto máximo durante la madrugada en el cuarto Malibú debido a problemas de convivencia. La joven de 26 años despertó abruptamente a Cinthia Klitbo para reclamarle a gritos por sus fuertes ronquidos. La veterana actriz recogió sus cobijas, abandonó la recámara indignada y terminó durmiendo sola en el sillón de la sala.

Gala Montes entrenando en el reality. Foto: Captura de pantalla ViX

Arrasó con las reservas de comida de la semana

El apetito voraz de la participante desestabilizó la ya mermada despensa de las estrellas. La actriz devoró el jamón, el pan y los yogures que pertenecían a las raciones personales de sus compañeros. El acto causó furia colectiva, pues el habitante Ese Pérez ganó una subasta por inmunidad que dejó al grupo con menos de la mitad del presupuesto alimenticio.

Gala Montes saliendo de La Casa de los Famosos México. Foto: Captura de pantalla ViX

Las cuentas oficiales del programa emitieron un comunicado final para anunciar el retiro definitivo de la competidora. La producción llamó a la joven al Cuarto del Líder justo antes de la prueba de presupuesto y bloqueó la señal. Los fanáticos aseguran que los ejecutivos decidieron sacarla por su incapacidad para dormir y el severo cuadro de ansiedad que presentó frente a las cámaras, pero hasta ahora no hay nada confirmado.