De TikTok a Chapultepec: así será la batalla de “farmear aura”

Seguramente ya has visto en redes sociales las famosas batallas de “farmear aura”, una tendencia que poco a poco ha ganado popularidad, especialmente entre los jóvenes.

Este peculiar concepto pasó de las redes sociales a los espacios públicos, donde los participantes muestran sus mejores pasos, movimientos y gestos para demostrar quién tiene más creatividad y carisma.

Ahora, este tipo de dinámicas llegará a Chapultepec con una batalla de “farmear aura”, que ya tiene fecha y horario para quienes quieran participar o simplemente acudir a ver el espectáculo.

¿Qué significa “farmear aura”?

Las batallas de “farmear aura” comenzaron a tomar fuerza en redes como TikTok, donde los jóvenes muestran pasos innovadores frente a frente, en dinámicas que incluso pueden llegar a la improvisación.

Pero ¿qué significa realmente “farmear”? La palabra proviene del mundo de los videojuegos y hace referencia a repetir determinadas acciones para conseguir recursos, puntos o recompensas dentro de una partida.

Con el tiempo, este concepto pasó al lenguaje de internet y comenzó a utilizarse de una manera más divertida para describir acciones que permiten acumular “aura”, es decir, carisma, presencia o reconocimiento frente a otras personas.

Por ello, cuando los jóvenes participan en estas batallas, sus movimientos, pasos y gestos pueden convertirse en una especie de competencia para demostrar quién logra destacar más ante los espectadores.

Batalla de “farmear aura” en Chapultepec

Si quieres conocer de cerca esta tendencia, ya existe una convocatoria para participar en una batalla de “farmear aura” en la Ciudad de México.

El evento está programado para el próximo 13 de septiembre, de 12:00 a 14:00 horas, por lo que los asistentes podrán sacar sus mejores pasos y demostrar toda su creatividad.

La dinámica busca reunir a jóvenes interesados en esta tendencia para enfrentarse con sus mejores movimientos y descubrir quién logra destacar más durante la batalla.

¿En dónde será la batalla de “farmear aura”?

La batalla se llevará a cabo en el Parque de Cultura Urbana (Parcur), ubicado en Av. Ignacio Zaragoza 224, Bosque de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Así que este fin de semana puede ser una oportunidad para conocer de cerca una de las tendencias que ha ganado fuerza entre los jóvenes y que comenzó a popularizarse principalmente en redes sociales.

Batalla farmear aura Foto: Canva

Si te interesa el mundo de TikTok y las nuevas tendencias que pasan de internet a los espacios públicos, la batalla de “farmear aura” puede ser una opción para disfrutar de una dinámica diferente en Chapultepec.