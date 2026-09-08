¿Qué enfermedad tiene Manelyk González? Esto enfrenta dentro de La Granja VIP

La búsqueda por mantener una determinada apariencia física, llevó a Manelyk González a recurrir en el pasado a productos y medicamentos para adelgazar sin contar con la supervisión adecuada. Años después, la influencer reveló que aquellas prácticas tuvieron consecuencias en su salud.

La empresaria mexicana contó en entrevista con TVNotas que actualmente vive con hipotiroidismo, una condición que, según relató, relaciona con el consumo excesivo de sustancias que utilizaba anteriormente para conseguir una figura más delgada.

Foto: Instagram Manelyk González

La también exparticipante de Acapulco Shore recordó que durante una etapa de su vida tomó distintos productos siguiendo recomendaciones que no provenían necesariamente de especialistas, una situación que ahora reconoce como perjudicial para su organismo.

¿Qué dijo Manelyk González sobre su diagnóstico?

Manelyk explicó que su problema de tiroides estaría relacionado con los métodos a los que recurrió en el pasado para perder peso.

La creadora de contenido reconoció que en aquella época no pensaba demasiado en las consecuencias que esas decisiones podían tener en el futuro y priorizaba conseguir resultados rápidos para mantener su apariencia.

Su experiencia también la llevó a hablar sobre la presión estética que enfrentan algunas figuras públicas y sobre los riesgos de recurrir a productos para adelgazar sin conocer sus posibles efectos.

Foto: Instagram Manelyk González

¿Qué es el hipotiroidismo?

El hipotiroidismo es una alteración de la glándula tiroides que provoca que el organismo produzca una cantidad insuficiente de hormonas tiroideas.

Estas hormonas cumplen funciones importantes, pues participan en la regulación del metabolismo y contribuyen al funcionamiento de diferentes sistemas del cuerpo. Por ello, cuando sus niveles son bajos, diversos procesos pueden volverse más lentos.

Entre las manifestaciones que pueden presentarse se encuentran el cansancio, aumento de peso, sensibilidad al frío, piel seca, caída del cabello y cambios en el estado de ánimo, aunque los síntomas pueden variar de una persona a otra.

Foto: Instagram Manelyk González

¿Cómo controla Manelyk González el hipotiroidismo?

De acuerdo con lo que contó la influencer, actualmente mantiene su condición bajo tratamiento y aseguró que toma una pastilla cada mañana.

Aunque su caso forma parte de su experiencia personal, el manejo del hipotiroidismo debe determinarse de manera individual por profesionales de la salud, quienes pueden establecer el tratamiento y seguimiento adecuados para cada paciente.