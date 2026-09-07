VIDEO: Captan impresionante rayo que impacta antena del Cerro del Chiquihuite

Un impresionante rayo que cayó sobre una de las antenas ubicadas en el Cerro del Chiquihuite fue captado en video durante las lluvias registradas en el Valle de México, dejando un intenso destello acompañado de un fuerte trueno.

Las imágenes fueron registradas la tarde del sábado 5 de septiembre, alrededor de las 18:30 horas, desde la alcaldía Azcapotzalco, con la cámara apuntando hacia el norte de la Ciudad de México.

En el video, difundido posteriormente por Webcams de México, se observa cómo una descarga eléctrica desciende sobre el cerro y aparentemente impacta una de las estructuras instaladas en la cima. Instantes después se escucha el estruendo provocado por el rayo.

La descarga alcanzó una de las antenas ubicadas en el Cerro del Chiquihuite, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

La intensidad del fenómeno también pudo apreciarse gracias a las imágenes reproducidas a menor velocidad, en las que se distingue con mayor claridad la trayectoria de la descarga y el resplandor que iluminó durante instantes la zona.

¿Por qué caen rayos en el Cerro del Chiquihuite?

El Cerro del Chiquihuite forma parte de la Sierra de Guadalupe y alcanza aproximadamente los 2 mil 650 metros sobre el nivel del mar. Además de su altura, en la cima se encuentran numerosas antenas y estructuras de telecomunicaciones.

Los puntos elevados y las estructuras sobresalientes pueden convertirse en lugares donde se produzcan descargas entre una nube de tormenta y el suelo cuando existen las condiciones eléctricas necesarias. Esto no significa que el cerro “atraiga” por sí solo a los rayos, sino que su elevación y las estructuras instaladas en la cima pueden favorecer el desarrollo de una descarga hacia tierra.

El fenómeno coincidió, además, con las condiciones meteorológicas previstas para el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el sábado 5 de septiembre intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en algunas regiones del Estado de México, precipitaciones que podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Por qué se escucha un trueno después de un rayo?

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, rayo, relámpago y trueno describen partes diferentes de un mismo fenómeno.

El rayo es la descarga eléctrica, mientras que el resplandor que produce es el relámpago. El trueno, por su parte, corresponde al sonido generado por la rápida expansión del aire alrededor de la descarga.

De acuerdo con material científico de la NASA, un rayo puede calentar el aire que lo rodea hasta aproximadamente 30 mil grados Celsius. Ese calentamiento ocurre de manera tan rápida que el aire se expande violentamente y produce ondas sonoras que percibimos como un trueno.

La escena del Cerro del Chiquihuite se suma a otros espectaculares rayos registrados durante la actual temporada de lluvias en el Valle de México. Apenas en mayo pasado, otra fuerte tormenta eléctrica dejó imágenes de descargas en esta misma zona, también captadas desde Azcapotzalco.