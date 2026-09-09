Los mejores memes del iPhone 18 Pro y el iPhone Duo tras el evento de Apple

Apple presentó su nueva generación de iPhone este 9 de septiembre, pero las novedades no fueron las únicas protagonistas. El iPhone Duo, los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max dejaron muchos memes en redes sociales.

Apple presenta los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone Duo

La compañía realizó su tradicional evento desde Apple Park, donde presentó los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que llegan con mejoras en cámara, batería, rendimiento e inteligencia artificial.

Sin embargo, uno de los anuncios que se robó la atención fue el iPhone Duo, el primer celular plegable desarrollado por Apple y uno de los mayores cambios de diseño que ha tenido el iPhone.

El dispositivo cuenta con una pantalla exterior de 5.4 pulgadas y, al abrirlo, ofrece una pantalla interior de 7.6 pulgadas. También utiliza el chip A20 Pro y recupera Touch ID para desbloquear el teléfono.

Pero hubo un detalle que tampoco pasó desapercibido: el precio.

El iPhone Duo tendrá un precio inicial de 1,999 dólares en su versión de 256 GB, mientras que habrá opciones de hasta 2 TB de almacenamiento.

Y como suele ocurrir después de las presentaciones de Apple, las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo.

Los mejores memes que dejó el lanzamiento del iPhone 18 y iPhone Duo

El diseño plegable del nuevo teléfono, su nombre y, sobre todo, su precio se convirtieron en algunos de los temas que provocaron reacciones entre los usuarios.

Usuarios reaccionan con memes al primer iPhone plegable de Apple X @ValeriA_Tech

Los mejores memes del iPhone Duo y los nuevos iPhone 18 X @theapplehub

Reacciones en redes al lanzamiento de los iPhone 18 X @Freek_Online

El hecho de que Apple finalmente entrara al mercado de los celulares plegables también provocó comparaciones con dispositivos que otras compañías lanzaron años atrás.

Memes por el lanzamiento de los nuevos iPhone de Apple X @memesdeiphone

Memes del evento de Apple y sus nuevos celulares X @NiharNath01

Incluso el nombre elegido por Apple dio material para las bromas. El teléfono finalmente fue presentado como iPhone Duo, después de meses en los que circularon nombres no oficiales como iPhone Fold o iPhone Ultra.

Reacciones al iPhone 18 Pro, Pro Max y iPhone Duo X @Freek_Online

Redes sociales reaccionan con memes al lanzamiento de Apple X @ExpansionMx

El precio del iPhone Duo tampoco se salva de los memes

Si el diseño llamó la atención, los 1,999 dólares de precio inicial dieron otro motivo para que los usuarios reaccionaran.

En redes comenzaron a aparecer comentarios comparando lo que cuesta el nuevo celular con otros dispositivos de Apple e incluso con la posibilidad de comprar un teléfono y una tablet por separado.

Memes sobre los nuevos modelos de iPhone presentados por Apple X @SoyReferee

Bromas sobre el lanzamiento del iPhone 18 Pro X @RVCJ_FB

Memes del iPhone 18 Pro Max tras su presentación @Kapapiz

Las comparaciones no llegaron únicamente de los usuarios. Samsung aprovechó la presentación para publicar bromas sobre los nuevos dispositivos de Apple, incluido un comentario relacionado con el nombre iPhone Duo.

¿Cuándo sale a la venta el iPhone Duo?

Quienes quieran comprar el primer iPhone plegable tendrán que esperar un poco más que quienes busquen los nuevos modelos Pro.

Apple confirmó que la preventa del iPhone Duo comenzará el 16 de octubre, mientras que estará disponible a partir del 23 de octubre en más de 70 países y regiones, entre ellos México.

El dispositivo estará disponible inicialmente en dos colores, blanco estrella y cielo nocturno, con opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.