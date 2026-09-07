México afianza lazos con China: Roberto Velasco inaugura consulado estratégico en Chongqing

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, inició este lunes una visita oficial por la República Popular de China con una reunión con su homólogo, Wang Yi, durante la cual le reiteró la voluntad de México de mantener una relación constructiva con su país, orientada a identificar nuevas oportunidades de colaboración y a desarrollar soluciones conjuntas frente a los desafíos comunes.

“En el encuentro resalté las coincidencias entre nuestros países en materia de principios de política exterior; en ese sentido, recordé que México votó en 1971 a favor de la Resolución 2758 de la Asamblea General y que, desde entonces, mantiene su adhesión al principio de una sola China. De igual forma, dialogamos sobre la voluntad mutua de identificar nuevas oportunidades de cooperación; y sobre el interés por seguir ampliando los vínculos de amistad entre nuestros países”, señaló.

En este marco, planteó dar continuidad al Mecanismo de Consultas Políticas bilaterales entre cancillerías con el objetivo de establecer una ruta de trabajo conjunta para los próximos años. Expresó también el interés de México en avanzar en la agenda bilateral mediante programas concretos en ámbitos prioritarios como salud, educación, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

Asimismo, subrayó que México es amigo de todo el mundo y busca cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Esa relación se desarrolla desde la confianza y el respeto a principios como los de la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención.

“Hemos defendido estos valores históricamente, los cuales encuentran eco en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica promovidos por China”, precisó el canciller.

Como parte de la conversación se habló de la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en materia de educación y salud, pilares históricos de la relación entre México y China. Destacaron los programas de becas e intercambio académico como ejemplos concretos del beneficio mutuo que esta relación representa para ambos pueblos.

En el ámbito multilateral, Velasco Álvarez comentó que las dos naciones mantienen un diálogo cada vez más activo. Mencionó que, tanto en el G20 como en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ambos países sostienen una interlocución constructiva al más alto nivel, y reconoció el liderazgo de China como anfitriona de la Cumbre de Líderes de APEC, que se celebrará en noviembre próximo en la ciudad de Shenzhen.

En materia cultural, señaló que los intercambios artísticos ofrecen oportunidades valiosas para profundizar el conocimiento mutuo entre ambos pueblos.

En este sentido, agregó que la exposición “On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas” en el Museo de Shanghái, reúne cerca de 3 mil piezas arqueológicas y artísticas provenientes de México y que, desde su apertura el pasado 8 de julio, ha recibido más de 200 mil visitantes.

Inaugura nuevo consulado

En esta primera gira por China, desde que fue ratificado como canciller mexicano en abril pasado, el secretario Roberto Velasco, aprovechó para inaugurar el nuevo consulado de México en Chongqing, con el cual nuestro país fortalece su presencia institucional en el país asiático, donde cuenta además con la Embajada en Beijing y los consulados generales en Guangzhou, Shanghái y Hong Kong.

“Esta ceremonia es una celebración de la amistad entre nuestros pueblos […] este consulado contribuirá al fortalecimiento de la relación bilateral y a facilitar una mayor vinculación con actores de la región. Esta ciudad representa de manera excepcional la energía, la capacidad de transformación, la innovación y la proyección de futuro de la China contemporánea”, destacó acompañado de Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China; Huang Maojun, vicealcalde de Chongqing; y autoridades de esa municipalidad.

En una ceremonia realizada en formato híbrido desde la embajada de México en Beijing, el secretario Velasco, en representación del gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeció al gobierno de la República Popular China y a las autoridades municipales de Chongqing el apoyo brindado desde la formalización del acuerdo de apertura, en julio de 2023.

Por su parte, el embajador de México en China, Jesús Seade, destacó que el consulado será un centro de acercamiento que permitirá que la amistad genuina entre México y China siga floreciendo: “No hay mejor forma de entendernos que comunicándonos de cerca”.

Chongqing, ubicada en el suroeste de China es una de las urbes más pobladas del mundo, con más de 32 millones de habitantes, y constituye un polo industrial y tecnológico de primer orden.

El consulado de México se suma a las once representaciones consulares extranjeras ya establecidas en la ciudad: Japón, Reino Unido, Canadá, Camboya, Filipinas, Hungría, Italia, Uruguay, Bielorrusia, Myanmar y Vietnam.