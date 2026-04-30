Los mejores memes de 31 Minutos antes de su concierto en el Zócalo CDMX

Los memes de 31 Minutos volvieron a tomar fuerza en redes sociales justo cuando el programa se prepara para uno de sus momentos más esperados en México: su presentación gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México este 30 de abril, como parte de las celebraciones por el Día del Niño.

Hoy todos somos Juan Carlos Bodoque, estamos en mood de decir frases icónicas y capturas del programa que, con los años, se han convertido en material perfecto para el humor en internet.

Y no es casualidad: 31 Minutos es una de las series más queridas en México, con una base de fans que abarca varias generaciones.

31 Minutos el programa chileno Especial

El cariño de México por 31 Minutos

En México, 31 Minutos no solo se recuerda: se sigue consumiendo, compartiendo y adaptando. Sus canciones, personajes y sketches forman parte de la cultura pop digital, especialmente entre quienes crecieron viéndolo en televisión.

El impacto va más allá de la nostalgia. El programa logró mantenerse vigente gracias a su estilo, que combina crítica social ligera con humor accesible. Esa mezcla hace que sus contenidos sigan circulando en plataformas como X, TikTok e Instagram.

Además, cada visita del elenco o presentación en vivo suele convertirse en tendencia. El anuncio de su concierto gratuito en el Zócalo reforzó esa conexión con el público mexicano, que responde tanto con asistencia como con creatividad en línea.

Tulio Treviño en 31 Minutos Especial

El efecto del concierto en el Zócalo

La presentación de 31 Minutos en el Zócalo capitalino no es un evento menor. Se trata de un espacio emblemático que suele reunir a miles de personas, y en esta ocasión, el show coincide con una fecha clave: el Día del Niño.

Desde que se confirmó el concierto, las redes comenzaron a llenarse de memes relacionados con la espera, la emoción y los recuerdos del programa. Usuarios compartieron desde escenas clásicas hasta reinterpretaciones actuales, mostrando cómo el contenido sigue siendo relevante.

El fenómeno también deja ver algo claro: el humor de 31 Minutos se adapta fácilmente al lenguaje digital. Sus personajes exagerados, situaciones incómodas y diálogos absurdos encajan de forma natural con la lógica de los memes.

31 Minutos gratis en el Zócalo CDMX. Especial

De programa infantil a fábrica de memes

Desde su estreno, 31 Minutos logró algo poco común: conectar tanto con niños como con adultos.

Su formato de noticiero con títeres, encabezado por personajes como Tulio Triviño, permitió jugar con el absurdo, la sátira y situaciones que hoy encajan perfecto en la lógica de los memes.

Frases como “yo nunca dije eso” o momentos incómodos dentro del noticiero ficticio se transformaron en plantillas que circulan constantemente en redes sociales. La estética del programa, combinada con su humor directo, facilita que cada escena pueda reinterpretarse según el contexto actual.

El fenómeno no es nuevo, pero sí se reactiva cada vez que el programa vuelve a escena. Y eso es justo lo que está pasando ahora.

Antes del concierto te dejamos los mejores memes que nos ha dejado este programa.

Los mejores memes de 31 Minutos Redes Sociales

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