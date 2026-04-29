Óscar Espinoza, 'Baby Face', es hospitalizado; ¿cuál es su estado de salud?

Óscar Espinoza, conocido como Baby Face, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que fue ingresado de emergencia a un hospital, situación que generó inquietud entre sus seguidores. El creador de contenido provocó una rápida reacción entre sus fans, quienes comenzaron a preguntarse por su estado de salud al notar su ausencia en publicaciones recientes.

La preocupación aumentó cuando el propio influencer compartió una imagen desde el hospital el pasado 27 de abril. En la fotografía, que rápidamente se viralizó, acompañó el momento con el mensaje: “Siempre de la mano de Dios”.

Instagram

Antes de que se confirmara la noticia, algunos usuarios ya habían notado que Óscar no aparecía en contenidos recientes de proyectos en los que participa, como Big & Fashion y La Marraniza. Esta ausencia despertó sospechas entre los internautas, quienes comenzaron a especular sobre su estado.

Tras la publicación de la imagen, distintas figuras del medio digital se sumaron a los mensajes de apoyo. Influencers como Lalo Elizarrarás, “el Compa Rosh” y Mr. Tbone expresaron sus buenos deseos en los comentarios, enviándole ánimo y esperando su pronta recuperación.

Instagram

¿Cuál es el estado de salud de Óscar Espinoza Baby Face?

Aunque en un inicio no se dieron detalles sobre las razones de su hospitalización, el propio Óscar compartió una actualización que dio tranquilidad a sus seguidores. El 28 de abril publicó un video donde se le puede ver caminando con apoyo médico, lo que sugiere una mejoría en su condición.

En ese mismo clip, el influencer agradeció el apoyo recibido con el siguiente mensaje: “Todo salió muy bien GAD! Muchas gracias a todos los que me dejaron sus buenas vibras y sus buenos deseos los amo amigos!”.

A pesar de esta mejora, hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo exacto que lo llevó al hospital.

¿Quién es Óscar ‘Baby Face’?

Originario de Monterrey, Óscar Espinoza, conocido como ‘Baby Face’, se ha consolidado como una figura destacada en redes sociales gracias a su estilo cercano y contenido variado. Su crecimiento ha sido constante, logrando reunir a millones de seguidores en distintas plataformas.

Su contenido se caracteriza por combinar humor, estilo de vida y colaboraciones con otros creadores. Además, es reconocido por su faceta como “catador” de comida, donde comparte recomendaciones gastronómicas junto a otros influencers, lo que ha contribuido a su popularidad.

Instagram

Actualmente, en TikTok suma más de seis millones de seguidores, mientras que en Instagram se acerca al millón, cifras que reflejan su alcance y relevancia en el entorno digital. Su participación en proyectos como Big & Fashion y La Marraniza también ha sido clave para ampliar su presencia en internet.

PJG