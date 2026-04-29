Integrante de La Mansión VIP “sufre accidente” y podría abandonar la competencia

En el reality La Mansión VIP, la participante Eli Esparza protagonizó un momento de aparente preocupación luego de sufrir un “accidente” en el programa.

El incidente ocurrió mientras los concursantes realizaban un juego en el que debían deslizarse sobre un piso enjabonado. En una de las dinámicas, un compañero la tomó de las piernas para impulsarla hacia una pared junto con otra participante; sin embargo, en el movimiento, Eli terminó golpeándose la espalda.

De inmediato, el equipo médico de la producción intervino y la retiró del área para su valoración. Minutos más tarde, la concursante regresó con vendajes en la cabeza y los brazos, lo que generó inquietud entre sus compañeros.

Entre lágrimas, explicó que tendría que someterse a estudios, ya que no podía mover el codo y presentaba dolor en la espalda. “Si estoy lastimada, me tengo que ir de la mansión… traigo un golpe en la espalda y el codo”, comentó visiblemente afectada.

Foto: Captura de video YouTube

La situación provocó preocupación dentro del reality e incluso uno de sus compañeros se acercó para disculparse por lo ocurrido.

Sin embargo, lo que parecía un momento serio dio un giro inesperado: todo se trataba de una broma.

En redes sociales, los seguidores comenzaron a reaccionar con alarma, aunque posteriormente surgieron dudas sobre la veracidad del incidente. Finalmente, entre risas, Eli confirmó que todo se trató de una broma dentro del programa.

Foto: Captura YouTube

Al final, lo ocurrido en La Mansión VIP dejó claro cómo este tipo de dinámicas dentro de los realities pueden generar confusión tanto entre los participantes como en el público. Aunque en un inicio el momento pareció serio, todo terminó siendo una broma que provocó sorpresa y reacciones en redes, mostrando una vez más el impacto inmediato que tienen estos programas en la audiencia.

En este realitie, las bromas entre los participantes se han vuelto cada vez más frecuentes y casi parte del día a día dentro de la convivencia

Un médico, tiene que checarla, estuvo fuerte el golpe #lamansiónvip pic.twitter.com/MZv5ALpr46 — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 29, 2026

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