¡De parodia a fenómeno! Por qué se llama 31 Minutos el programa chileno

El éxito de 31 Minutos no fue un accidente ni una idea improvisada. Detrás de sus canciones pegajosas, sus personajes entrañables y su humor absurdo hay una intención clara: burlarse de la televisión tradicional.

Lo que muchos recuerdan como un programa infantil en realidad nació como una parodia directa de los noticieros que dominaron la pantalla en Chile durante décadas.

Desde su concepción, el proyecto buscaba tomar distancia de ese formato rígido, solemne y serio que marcó a generaciones. Y lo hizo de la forma más inesperada: reemplazando a los conductores humanos por títeres y cambiando la formalidad por ironía.

31 Minutos, programa chileno Especial

Una parodia directa a los noticieros clásicos

En los años 70 y 80, los noticieros en Chile tenían una estructura muy definida: duraban una hora, mantenían un tono formal y se presentaban con una estética sobria.

Ese modelo fue el punto de partida para los creadores de 31 Minutos, quienes decidieron replicarlo… pero llevándolo al absurdo.

El resultado fue un formato que parecía familiar, pero que rápidamente rompía cualquier expectativa. En lugar de periodistas tradicionales, aparecían personajes como Tulio Triviño conduciendo noticias que mezclaban lo cotidiano con lo ridículo.

Esa base permitió que el programa funcionara en dos niveles. Por un lado, entretenía a niños con situaciones absurdas y canciones memorables. Por otro, lanzaba guiños claros a los adultos, con críticas disfrazadas hacia los medios de comunicación y la sociedad.

Tulio Treviño y Juan Carlos Bodoque en CDMX Captura de Pantalla

¿Por qué se llama 31 Minutos y no 30?

Uno de los detalles más llamativos del programa es su nombre. Mientras los noticieros clásicos duraban 30 o 60 minutos, los creadores optaron por 31 minutos como una forma de romper con lo establecido.

La decisión no fue casual. Ese “minuto extra” funciona como una declaración de intenciones: el programa no sigue reglas tradicionales. Desde el título deja claro que su lógica es distinta, que no busca encajar en lo convencional.

Ese mismo espíritu se refleja en su identidad visual. El logo, inspirado en cadenas internacionales como CNN, refuerza la idea de que se trata de un noticiero… aunque lo que presenta esté completamente fuera de lo esperado. Esa mezcla entre apariencia seria y contenido absurdo se convirtió en una de sus marcas más reconocibles.

31 Minutos, programa en Netflix Netflix

De proyecto educativo a fenómeno cultural

Aunque en un inicio se pensó como un contenido educativo, 31 Minutos evolucionó rápidamente hacia algo más grande. Su propuesta logró conectar con distintas generaciones, algo poco común en programas infantiles.

El humor absurdo fue clave, pero no fue lo único. La serie incorporó temas sociales, críticas a los medios e incluso reflexiones sobre la vida cotidiana, todo envuelto en un formato accesible y entretenido.

Con el tiempo, el programa dejó de ser solo un show de televisión para convertirse en un fenómeno cultural en Latinoamérica. Sus canciones trascendieron la pantalla, sus personajes se volvieron referentes y su estilo marcó una forma distinta de hacer contenido infantil.

Ese equilibrio entre entretenimiento y crítica es lo que lo mantiene vigente. No se trata solo de nostalgia: el formato sigue funcionando porque su esencia nunca fue superficial.

Tulio Treviño en 31 Minutos Especial

El regreso de 31 Minutos en CDMX

El impacto del programa sigue tan presente que sus personajes continúan reuniendo multitudes. Este 30 de abril, en el marco del Día del Niño, 31 Minutos llegará al Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito.

La presentación promete convocar a miles de personas en el corazón de la capital, incluso siendo jueves. No es solo un evento infantil: es un encuentro generacional donde quienes crecieron con el programa regresan ahora acompañados de nuevas audiencias.