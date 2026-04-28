¿HotSpanish podría enfrentar una demanda por La Mansión VIP? Esto se sabe

“La Mansión VIP”, el reality impulsado por el creador de contenido Roberto, mejor conocido como HotSpanish, se ha convertido en uno de los programas digitales más comentados de su primera temporada, al reunir a diversas figuras del entretenimiento y las redes sociales.

El proyecto ha logrado captar la atención del público e incluso reporta buenos niveles de audiencia, lo que ha impulsado su posicionamiento dentro de las redes sociales.

Foto: Facebook La Mansión VIP

De acuerdo con el propio Roberto, el programa logró superar a Supernova Génesis en audiencia el pasado domingo 26 de abril

Sin embargo, en medio de su crecimiento, han surgido señalamientos en redes sociales que apuntan a un posible conflicto legal relacionado con el formato del programa.

La influencer conocida como ‘La Tía Sandra’ dio a conocer que la productora Endemol, actualmente integrada a Banijay Entertainment, estaría considerando una posible demanda millonaria en contra de HotSpanish, por una presunta infracción a derechos de autor.

El señalamiento estaría relacionado con las similitudes entre el reality La Mansión VIP y otros formatos internacionales como La Casa de los Famosos y Big Brother, los cuales se basan en la convivencia de celebridades bajo vigilancia constante, dinámicas de competencia, alianzas y eliminaciones decididas por el público.

Según estas versiones, el formato del proyecto digital habría replicado elementos ya establecidos en este tipo de realities, lo que ha generado cuestionamientos sobre su originalidad y posibles implicaciones legales.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial que confirme una demanda en contra del proyecto ni del creador de contenido.

Mientras tanto, el programa continúa avanzando con su elenco de participantes, entre los que se encuentran diversas personalidades del medio digital y del espectáculo, lo que ha mantenido el interés del público semana a semana.

¿Quién es HotSpanish?

HotSpanish es el nombre artístico de Roberto González Manso, un creador de contenido mexicano que se hizo popular en redes sociales por sus videos de retos, bromas y dinámicas en la calle, muchas de ellas acompañadas de recompensas en efectivo para los participantes.

Originario de Jiquilpan, Michoacán, comenzó a ganar notoriedad en plataformas digitales por contenidos polémicos y virales, lo que lo llevó a consolidar una fuerte presencia en internet, especialmente en YouTube y redes sociales.

Foto: Instagram hotspanishreal

Con el paso del tiempo, ha diversificado su contenido hacia formatos de entretenimiento más estructurados, incluyendo dinámicas con público y proyectos como el reality show La Mansión VIP, donde funge como creador y productor.

También ha estado envuelto en controversias mediáticas por algunos de sus retos virales, lo que ha generado debate sobre los límites del contenido en redes sociales.

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