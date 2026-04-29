31 Minutos ya está en CDMX: revelan qué show van a presentar en el Zócalo

Los creadores de 31 Minutos, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, ya se encuentran en la Ciudad de México (CDMX) y, junto a la jefa de gobierno Clara Brugada, dieron a conocer qué show van a presentar en el Zócalo este jueves 30 de abril.

Con vista a la Plaza de la Constitución, Clara Brugada grabó un video junto a Álvaro y Pedro, en donde invitaron a la ciudadanía a presentarse para disfrutar el espectáculo del programa chileno.

Miren en donde estamos, en nuestro gran Zócalo y aquí se encuentran conmigo Pedro y Álvaro, de 31 Minutos, que mañana van a estar aquí festejando a las infancias de la Ciudad de México. Te invitamos”, dijo Brugada.

¿Qué show va a presentar 31 Minutos en el Zócalo CDMX?

31 Minutos en el Zócalo CDMX. Especial

Álvaro Díaz detalló que con este espectáculo van a ratificar su amor a la CDMX con quien ya tienen un vínculo de hace tantos años.

En tanto, reveló que el show que presentarán será el llamado ‘Yo nunca vi televisión’.

Van a ver todas las canciones, los personajes, etcétera, que todos quieren y conocen”, dijo.

Por su parte, Pedro invitó a asistir al show de 31 Minutos en el Zócalo para celebrar a las infancias de México y del mundo.

Clara Brugada cerró asegurando que el espectáculo será de manera gratuita porque su gobierno apoya a la democracia cultural.

¿De qué trata ‘Yo nunca vi televisión'?

31 Minutos en el Zócalo CDMX. Especial

Se trata de uno de los segmentos más recordados y celebrados de 31 Minutos, famoso por su estilo absurdo, humor inteligente y energía musical. Dentro del universo del programa, funciona como una especie de show o canción que juega con la ironía: el título asegura que “nunca vio televisión”, aunque el personaje forma parte justamente de un programa televisivo. Ese tipo de contradicción divertida es muy característico de la serie.

La canción se volvió muy popular entre niños, jóvenes y adultos porque mezcla ritmo pegajoso con una letra graciosa y una puesta en escena caótica. En los conciertos en vivo de 31 Minutos suele convertirse en uno de los momentos más esperados, ya que el público la canta completa y la vive como si fuera himno generacional. Muchas personas que crecieron viendo el programa la reconocen apenas suenan los primeros acordes.

En escenario, “Yo Nunca Vi Televisión” suele presentarse con marionetas, coreografías exageradas, luces, bromas y participación del elenco. Dependiendo del espectáculo, aparecen personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y otros integrantes del noticiero, lo que convierte la canción en una mezcla entre concierto, comedia y nostalgia.

El estilo musical combina pop-rock con sonido festivo, muy en la línea de las composiciones de 31 Minutos, que siempre cuidó hacer canciones bien producidas y no solo temas infantiles simples. Por eso muchas de sus canciones trascendieron generaciones y siguen sonando en plataformas, memes y eventos públicos.

Datos clave para la presentación del 30 de abril

31 Minutos en el Zócalo CDMX. Especial

31 Minutos se presenta gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

La fecha confirmada es jueves 30 de abril de 2026, como parte de los festejos del Día del Niño y la Niña .

El horario anunciado para iniciar es 19:00 horas .

Será el cierre de actividades del evento infantil conocido como Zocalito de las Infancias .

Se espera un espectáculo familiar con personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y otros favoritos del programa.

Se prevé alta asistencia , por lo que conviene llegar con anticipación si quieres buen lugar.

Si no vas en persona, habrá transmisión en vivo por señales como Canal 14 y otros canales públicos reportados.

Debido al calor en CDMX, recomiendan ir hidratado, usar gorra y ropa cómoda mientras esperas ingreso.

*mvg*