"¡Se van a matar aquí!": Lyn May revela que Vicente Fernández golpeó a su exesposo 

Lyn May volvió a dar de qué hablar después de compartir una anécdota sobre Vicente Fernández que pocos conocían. Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, la vedette recordó un episodio ocurrido hace varias décadas, cuando ambos coincidían trabajando en el famoso Teatro Blanquita de la Ciudad de México.

En aquel entonces ella estaba casada y, de acuerdo con su versión, Vicente Fernández solía saludarla con mucho cariño. Sin embargo, un abrazo terminó provocando una fuerte pelea con el hombre que era su esposo en ese momento.

"Me abrazó y mi marido venía atrás": señaló Lyn May

Lyn May explicó que el cantante no se dio cuenta de que su esposo caminaba detrás de ella cuando decidió acercarse para abrazarla.

Yo estaba casada y él llegó, me abrazó y hasta me cargó, recordó.

Ese momento bastó para que su entonces pareja reaccionara de inmediato.

La vedette aseguró que su esposo se molestó al ver la escena y enfrentó a Vicente Fernández, iniciando una pelea a golpes frente a varias personas que se encontraban en el teatro.

Él no vio que mi marido venía atrás de mí. Cuando me abrazó, mi esposo se fue sobre él y comenzaron a golpearse, contó.

Lyn May Especial

Lyn May pensó que se iban a matar

Lyn May confesó que la situación la hizo pasar un momento de mucho miedo.

Mientras observaba la pelea, pensó que cualquiera de los dos podía salir gravemente lastimado.

Yo decía: '¡Se van a matar aquí!', porque se pegaban muy feo, recordó entre risas al rememorar aquel episodio.

La actriz explicó que la discusión subió rápidamente de tono y que fue necesaria la intervención de varias personas para evitar que el enfrentamiento continuara.

Según su relato, su hermano y varios tramoyistas del Teatro Blanquita lograron separar a los dos hombres antes de que la pelea pasara a mayores.

Aunque el incidente quedó como una anécdota, Lyn May aseguró que en ese momento sintió verdadero temor por la intensidad con la que ambos se enfrentaban.

Vicente Fernández IG

Una etapa en la que compartían escenario

La vedette explicó que todo ocurrió cuando todavía era muy joven y trabajaba constantemente en el Teatro Blanquita, uno de los recintos más importantes del espectáculo en México durante esa época.

Fue ahí donde coincidió en varias ocasiones con Vicente Fernández, quien comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras de la música regional mexicana.

Lyn May aseguró que ambos mantenían una buena relación laboral y que el abrazo que originó el conflicto nunca tuvo la intención de provocar problemas.

Sin embargo, su entonces esposo interpretó el gesto de otra manera y reaccionó impulsivamente.

Lyn May habla de su vida sentimental

Además de recordar esa anécdota, la actriz habló abiertamente sobre su vida amorosa y reconoció que siempre ha disfrutado de las relaciones de pareja.

Entre bromas, comentó que con el paso de los años ha aprendido mucho sobre el amor y aseguró que nunca ha tenido problema en expresar que los hombres siempre han formado una parte importante de su vida.

También aprovechó la entrevista para compartir su opinión sobre la música actual.

Lyn may

Consideró que algunas canciones recientes han dejado de lado el romanticismo que distinguía a intérpretes como José José o Luis Miguel, y opinó que las letras de ciertos géneros se han vuelto demasiado explícitas.