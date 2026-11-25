Cinépolis permitirá que sus clientes lleven ollas, cubetas, recipientes de cocina y hasta sus propias canastas para llenarlas de palomitas por 169 pesos, como parte de una promoción que estará disponible durante tres días en México.

La dinámica, llamada Trae tu canasta, invita a los asistentes a buscar el recipiente más original que tengan en casa y llevarlo directamente a la dulcería. Eso sí, aunque el tamaño y la forma quedan a elección de cada persona, existe un límite en la cantidad de palomitas que podrán recibir por compra.

¿Cómo funciona la promoción de palomitas por 169 pesos?

La idea es sencilla: en lugar de comprar las palomitas en el tradicional recipiente del cine, los clientes podrán llevar uno desde casa y pedir que se lo llenen por 169 pesos.

Puede tratarse de una olla, una cubeta o un recipiente de cocina de grandes dimensiones. La cadena no estableció restricciones sobre la forma o el tamaño, por lo que la elección dependerá de la creatividad de los asistentes.

Sin embargo, los 169 pesos incluyen un máximo equivalente a dos canastas de palomitas Para Llevar, es decir, 512 onzas. Esto significa que el personal llenará el recipiente hasta alcanzar esa cantidad o hasta completar su capacidad, lo que ocurra primero.

Por ejemplo, si alguien lleva una olla pequeña, recibirá las palomitas necesarias para llenarla. En cambio, si aparece con una cubeta enorme, únicamente obtendrá la cantidad correspondiente a las dos canastas incluidas en la promoción.

La oferta contempla palomitas de mantequilla, aunque quienes prefieran otro sabor podrán solicitar el cambio por 58 pesos adicionales.

¿Qué pasa si llevas una cubeta más grande?

Quienes estén pensando en llevar el recipiente más grande que encuentren en su casa tendrán otra alternativa: pagar varias veces la promoción para conseguir una mayor cantidad de palomitas.

Cinépolis explicó que no habrá un límite de compras por persona, por lo que los clientes podrán adquirir más de una orden de 169 pesos y utilizarla para continuar llenando el mismo recipiente.

Cada compra dará derecho a un máximo de 512 onzas, independientemente del tamaño del envase. Así, una persona que quiera llenar una cubeta de mayor capacidad podrá hacerlo mediante compras adicionales, siempre que respete las condiciones de la dinámica.

La cadena también permite utilizar recipientes de distintas formas, aunque estos deberán encontrarse limpios y ser adecuados para contener alimentos.

¿Cuándo y dónde aplica la promoción 'Trae tu canasta'?

La promoción estará disponible únicamente durante tres días: miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2026, en los complejos Cinépolis tradicionales de la República Mexicana.

Para participar, los clientes deberán acudir a la dulcería con su recipiente y realizar la compra directamente en el establecimiento. La dinámica no estará disponible mediante pedidos digitales.

Cinépolis lanzó la promoción "Lleva tu canasta" Cinépolis

Además, la promoción no aplica en Cinépolis VIP, por lo que quienes tengan pensado aprovecharla deberán acudir a los complejos tradicionales de la cadena.