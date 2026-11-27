Un grupo de jóvenes desató el furor en redes sociales tras acudir a una sucursal de Cinépolis en Pachuca, Hidalgo, cargando un ataúd para aprovechar una oferta especial de palomitas. Los asistentes llenaron el féretro con el producto y presumieron su hazaña junto a un automóvil convertible rojo, generando miles de reacciones inmediatas.

La cadena cinematográfica lanzó esta dinámica comercial del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre de 2026 en todo México. La promoción permite adquirir hasta 470 gramos de palomitas tradicionales por solo 169 pesos, un precio atractivo frente a los 122 pesos que cuestan regularmente 235 gramos en la dulcería.

El episodio del féretro ocurrió poco después de que otro joven acaparara las tendencias digitales en el centro comercial Galerías Pachuca. Aquel cliente ingresó al complejo cinematográfico con una carretilla metálica, recibió su dotación completa y paseó por los pasillos ante la mirada atónita de los compradores.

Ambas grabaciones circularon rápidamente en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde acumularon cientos de comentarios y reproducciones en pocas horas. Los internautas transformaron la campaña de Cinépolis en una competencia no oficial para descubrir quién introduce el recipiente más extravagante a las salas de cine.

De la lavadora al tinaco: el reto viral en las dulcerías

La creatividad de los consumidores mexicanos rebasó cualquier expectativa previa durante los tres días que duró la activación en taquillas. Antes de la aparición del ataúd en la capital hidalguense, otros usuarios sorprendieron al personal operativo llevando una lavadora y hasta un tinaco de plástico.

Este comportamiento replica fenómenos virales registrados anteriormente en diversas entidades de la República Mexicana ante ofertas de recipiente libre. En ocasiones anteriores, cientos de aficionados al cine acudieron con ollas tamaleras, cubetas industriales y canastas de tacos para maximizar cada peso invertido en botanas.

Mujeres llegando con una lavadora a Cinépolis. Foto: Captura de pantalla

El personal de las sucursales atendió las insólitas peticiones mientras los acompañantes documentaban cada instante con sus teléfonos celulares. Las imágenes desataron carcajadas entre los espectadores, quienes aplaudieron el ingenio popular para sacar ventaja de las promociones comerciales vigentes en el país.

A pesar del tono humorístico que domina las publicaciones, diversos usuarios abrieron un debate sobre los límites de estas dinámicas en espacios públicos. Algunos seguidores celebraron la espontaneidad del público mexicano, mientras otros cuestionaron la logística y la higiene de transportar objetos voluminosos dentro de los complejos.

El cierre de la campaña y su impacto en la industria

La promoción concluye oficialmente este viernes 27 de noviembre, cerrando una semana de alta exposición mediática para la empresa exhibidora. Durante estas jornadas, el nombre de Cinépolis encabezó las listas de tendencias nacionales gracias al contenido orgánico generado por sus propios clientes.

Especialistas en mercadotecnia y cadenas de exhibición analizarán ahora el impacto real de estas estrategias en los ingresos de dulcería y taquilla. La conversación digital gratuita impulsó la afluencia a los complejos cinematográficos durante días habitualmente tranquilos previos al fin de semana.

Varios recipientes se aceptan en Cinépolis para llenarlos de palomitas. Foto: Cinépolis

El éxito de la convocatoria confirma el poder de las redes sociales para amplificar cualquier incentivo comercial mediante el humor y la exageración. Las marcas encuentran en estas reacciones espontáneas un escaparate masivo que supera el alcance de la publicidad tradicional en medios convencionales.

Tras ver desfilar una lavadora, un tinaco, una carretilla y ahora un ataúd, el público mexicano dejó la vara muy alta. La incógnita persiste entre los usuarios digitales sobre qué artículo insólito aparecerá en las filas del cine durante la próxima temporada de ofertas.