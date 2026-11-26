El estreno mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI) desató una intensa competencia entre creadores de contenido por generar el clip más viral, algunos de ellos bromeando que se mudarían a Nueva Zelanda para ser los primeros en disfrutar el título, pero nadie parece haber llegado al nivel que lo hizo el streamer estadunidense JiDion.

El creador de contenido protagoniza una polémica. JiDion señaló en una transmisión en la plataforma Kick que pagaría cuatro mil dólares de fianza para liberar a un desconocido de prisión. La idea parecía ser caritativa pero guardaba una cláusula en letras pequeñas relacionada con el juego recién lanzado por Rockstar Games y, que parece más una pena a una libertad.

Durante el directo realizado el pasado 24 de noviembre —apenas cinco días después del lanzamiento oficial del título en PlayStation 5 y Xbox Series X|S—, JiDion explicó que descartó pagar la fianza de un primer recluso porque había sido arrestado el día 23 y ya había tenido oportunidad de probar el juego.

Dado que su objetivo era ayudar a un preso a jugar por primera vez GTA VI, el streamer eligió a una persona que únicamente fue identificada como David, argumentando que él "no había tenido oportunidad" tras quedar atrapado en el sistema penitenciario antes del estreno.

Al salir de la cárcel, David recibió con sorpresa la noticia de su liberación, pero también la cláusula especial que debía cumplir. El recién liberado debía cometer un delito dentro de la historia ambientada en Leonida y Vice City, provocar una persecución policial virtual y lograr escapar. De ser capturado por las autoridades del juego, JiDion le advirtió que tendría que regresar literalmente a prisión.

La situación no fue bien recibida por los usuarios en redes sociales quienes criticaron su forma de querer relacionar un tema legal de un videojuego con la vida real, todo para poder ganar seguidores y vistas en su canal.

Sin embargo, cabe aclarar que aunque el streamer haya dicho esta cláusula, no tiene el control legal sobre la libertad de David, por lo que no podrá hacer nada para que vuelva a prisión, al menos que cometa un delito en la vida real.