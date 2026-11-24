La curiosidad sobre los siete nombres del diablo ha saltado en internet después de que se dieran a conocer las visiones del Papa Francisco reveladas en su diario íntimo.

Este 24 de noviembre está en tendencia “Papa Francisco diablo” debido a que salieron a la luz los relatos en sus diarios personales del pontífice, quien creyó percibir la presencia del demonio e incluso la entrada del infierno.

El Papa Francisco escribió sobre tres experiencias de este tipo a lo largo de su vida. Los relatos han generado curiosidad y reavivado las preguntas sobre quién es el diablo, cuáles son sus nombres y qué representa cada uno dentro de la tradición religiosa.

¿Cuáles son los 7 nombres del diablo y qué significan?

Diario del Papa Francisco revela sus visiones del diablo. Gemini

Una de las preguntas más frecuentes en Google es sobre los 7 nombres del diablo. Aunque no existe una lista oficial reconocida por la Iglesia católica, la demonología cristiana ha relacionado históricamente a siete figuras con los siete pecados capitales.

Esta clasificación se asocia con el obispo alemán Peter Binsfeld, quien en el siglo XVI vinculó determinadas figuras demoníacas con las principales tentaciones humanas.

Estos son los siete nombres más conocidos:

Lucifer: el ángel caído asociado con la soberbia

Lucifer significa “portador de luz” o “lucero de la mañana”. En la tradición cristiana se le relaciona con el ángel que se rebeló contra Dios por soberbia y fue expulsado del cielo.

Su nombre se convirtió en uno de los más populares para referirse al diablo y representa el orgullo desmedido, la arrogancia y el deseo de ocupar el lugar de Dios.

Mammon: el demonio de la avaricia

Mammon, también conocido como Mamón, representa la riqueza material, la codicia y la obsesión por el dinero.

Su figura aparece en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús advierte que nadie puede servir a dos señores: Dios y Mamón. Con el paso del tiempo, fue personificado en la demonología como una figura relacionada con la avaricia y la ambición económica.

Asmodeo: el demonio de la lujuria

Asmodeo es una figura demoníaca que aparece en el libro de Tobías y que posteriormente fue relacionada con los deseos sexuales desordenados, la pasión descontrolada y la destrucción de las relaciones.

En la demonología se le considera una representación de las tentaciones relacionadas con el deseo y los impulsos humanos.

Satanás: el adversario y acusador

Satanás es probablemente el nombre más conocido del diablo. Su origen proviene del hebreo y significa “adversario” o “acusador”.

En la tradición cristiana representa al enemigo espiritual de Dios, al tentador y a quien busca apartar a los seres humanos del camino del bien.

Es mencionado en diferentes pasajes bíblicos, entre ellos el libro de Job y los Evangelios.

Belcebú: el señor de las moscas

Belcebú, también llamado Beelzebul, es una figura mencionada en los Evangelios y relacionada con el príncipe de los demonios.

Su nombre suele traducirse popularmente como “señor de las moscas”. En la demonología se le asocia con la corrupción, la decadencia y la gula.

Leviatán: el demonio de la envidia

Leviatán aparece en la Biblia como una criatura monstruosa vinculada con las fuerzas del caos y el poder de la naturaleza.

En las interpretaciones posteriores de la demonología fue relacionado con la envidia, el resentimiento y el deseo de poseer aquello que pertenece a los demás.

Belfegor: el demonio de la pereza

Belfegor, también conocido como Belphegor, es una figura de la demonología asociada con la pereza, la apatía y la búsqueda de una vida dominada por la comodidad.

También se le relaciona con la tentación de obtener riqueza o éxito sin esfuerzo, así como con la falta de voluntad para cumplir las responsabilidades.

¿Por qué se relacionan estos siete nombres con los pecados capitales?

La asociación entre estas figuras demoníacas y los siete pecados capitales se desarrolló dentro de la demonología cristiana histórica.

Una de las clasificaciones más conocidas fue la propuesta por Peter Binsfeld en 1589, quien vinculó a siete figuras con las principales debilidades humanas:

Lucifer: soberbia

Mammon: avaricia

Asmodeo: lujuria

Satanás: ira

Belcebú: gula

Leviatán: envidia

Belfegor: pereza

Esta clasificación no aparece como tal en la Biblia ni constituye una lista oficial de la Iglesia católica. Se trata de una interpretación histórica que ha influido en la literatura, el arte y la cultura popular.

¿Qué dijo el papa Francisco sobre sus supuestas visiones del diablo?

Diario del Papa Francisco revela sus visiones del diablo. ZUMA Press, Inc.

El interés por la figura del diablo aumentó tras la difusión de reportes sobre los diarios personales del papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025.

El papa argentino lelvó un diario de forma intermitente entre 1992 y 2024, primero como obispo de Argentina y después de ser elegido papa. Varias de esas entradas se reunieron en un libro que se publicó el martes 24 de noviembre. Lo escribió el cardenal Víctor Manuel Fernández, uno de sus colaboradores más cercanos.

“The Private Diary of Pope Francis”, de 160 páginas, se centra sobre todo en la vida espiritual del papa y en su agenda pastoral. También cuenta cómo el primer papa latinoamericano luchó en 2021 y 2022 contra tentaciones vinculadas al uso del poder. Incluye además lo que el papa describe como encuentros con el diablo y sus opiniones sobre su sucesor, León XIV, a quien calificó de “irreprochable”.

De acuerdo con lo publicado, dos de sus encuentros con el diablo habrían ocurrido durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires, mientras que otra habría tenido lugar durante su pontificado, después de su regreso de un viaje a Chile en 2018.

No puedo olvidar sus ojos las dos primeras veces: desde el auto cuando volvía a la casa y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece en situaciones diferentes”, escribió el papa en una entrada del 18 de agosto de 2024.

En una ocasión, pocos días después de volver a Roma, estaba en una reunión. Lo vi y escuché su voz (subrayado por él), triunfante, dueña de todo: ‘Ahora conseguí todo lo que quería’”, escribió el papa el 24 de enero de 2021. “Así como no puedo olvidar sus ojos de las dos anteriores, en este caso no puedo olvidar la potente ronquera de su voz. El Señor me dio la oportunidad de salir de esa reunión, y así me liberó”.

Entre los pasajes que más han llamado la atención se encuentra una anotación en la que habría descrito una experiencia que interpretó como una visión de la entrada del infierno.

Sus escritos también reflejarían preocupaciones relacionadas con las tentaciones, el poder, la soberbia y las dificultades espirituales que enfrentó durante su labor al frente de la Iglesia católica.

¿Qué dice la Iglesia católica sobre el diablo?

Diario del Papa Francisco revela sus visiones del diablo. Backgrid

La Iglesia católica reconoce la existencia del demonio como una realidad espiritual dentro de su doctrina. Sin embargo, no establece una clasificación oficial de siete demonios con sus respectivos pecados capitales.

La Biblia utiliza diferentes denominaciones para referirse al maligno, entre ellas Satanás, Diablo, Tentador y Belcebú. También aparecen imágenes como la serpiente antigua y el dragón en el libro del Apocalipsis.

Por eso, es importante distinguir entre los nombres mencionados en las Escrituras, las figuras desarrolladas por la demonología medieval y las interpretaciones que se han popularizado a lo largo de los siglos.

Para comprender mejor el origen de estas figuras, existen varios pasajes bíblicos que hacen referencia al mal y al adversario espiritual:

Génesis 3: relata la tentación de Adán y Eva por medio de la serpiente.

Isaías 14:12: menciona al lucero de la mañana, un pasaje que posteriormente se relacionó con la caída de Lucifer.

Job 1 y 2: presenta a Satanás como acusador.

Mateo 4:1-11: narra las tentaciones de Jesús en el desierto.

Mateo 12:24: menciona a Belcebú como príncipe de los demonios.

Juan 8:44: presenta al diablo como padre de la mentira.

Apocalipsis 12:9: identifica al dragón y a la serpiente antigua con Satanás.

Las supuestas visiones relatadas por el papa Francisco han vuelto a colocar al demonio en el centro de la conversación pública.