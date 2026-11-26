Dos mujeres protagonizaron una escena insólita en Cinépolis Plaza Acaya, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, al trasladar una lavadora hasta el mostrador de dulcería para llenarla de palomitas. El episodio ocurrió durante la promoción "Trae tu Canasta", vigente del 25 al 27 de noviembre de 2026, y conquistó rápidamente las redes sociales.

Las asistentes ingresaron al complejo cinematográfico cargando el electrodoméstico, específicamente la tina o tambor metálico previamente vaciado y lavado. Varios clientes presentes sacaron sus teléfonos celulares, grabaron la maniobra frente a las cajas y publicaron las imágenes en distintas plataformas digitales donde acumularon miles de reproducciones.

En los videos difundidos en internet destacan las carcajadas de los compradores y de las propias empleadas de la dulcería de Cinépolis. La grabación dividió opiniones entre los internautas: cientos de usuarios aplaudieron el ingenio mexicano, mientras otros recordaron el límite oficial de producto por cada pago.

Reglas y límites de la promoción "Trae tu Canasta" en Cinépolis

La cadena exhibidora lanzó esta dinámica especial por tiempo limitado con un costo base de 169 pesos mexicanos por carga. De acuerdo con los términos y condiciones oficiales, cada exhibición de pago otorga un volumen máximo equivalente a dos canastas tamaño "Para Llevar", cifra cercana a 470 gramos o 512 onzas.

Por esta razón, los contenedores gigantes como el tambor de una lavadora no reciben producto hasta el borde con una sola compra. Si los clientes buscan llenar recipientes de dimensiones industriales, el personal de caja exige cubrir el importe de cargas adicionales según la capacidad total del envase.

Cinépolis lanzó una curiosa promoción para la venta de palomitas. Foto: Cinépolis

Respecto al menú, la tarifa inicial de 169 pesos aplica exclusivamente para las clásicas palomitas de mantequilla. Quienes prefieren mezclar o elegir hasta cuatro sabores distintos, como caramelo o queso, pagan un cargo extra de 58 pesos directamente en el punto de venta presencial.

Para participar sin contratiempos, la empresa exige que cada recipiente llegue completamente limpio, resulte apto para contener alimentos y carezca de bordes filosos o materiales frágiles. La oferta funciona únicamente en dulcerías de Cinépolis Tradicional y Mi Cine, sin necesidad de adquirir boleto de entrada ni usar aplicaciones móviles.

Varios recipientes se aceptan en Cinépolis para llenarlos de palomitas. Foto: Cinépolis

Asimismo, las salas Cinépolis VIP quedan fuera de esta activación comercial de noviembre. Los consumidores acuden directamente a los mostradores tradicionales con sus propios utensilios domésticos y aprovechan el descuento antes del cierre de la campaña este viernes 27 de noviembre.

Otros recipientes creativos que sorprenden en las filas del cine

La lavadora de Mazatlán encabeza una larga lista de objetos extravagantes que desfilaron por los cines del país durante esta temporada. Más allá de las cubetas plásticas, tuppers familiares y cacerolas convencionales, los espectadores pusieron a prueba su creatividad con artículos inesperados.

Dentro del rubro culinario sobresalen las ollas exprés, las vaporeras para tamales y hasta vasos de licuadora de gran capacidad. Muchos asistentes eligieron estos utensilios metálicos o plásticos porque facilitan el transporte y conservan el calor de las palomitas durante toda la función.

Dos personas llegando con una taza de baño a Cinépolis. Foto: Captura de pantalla

Otros fanáticos llevaron la broma mucho más lejos al presentarse en la fila con tazas de baño nuevas, cajas de herramientas y cajas de zapatos. Estos artículos cotidianos acapararon miradas en los pasillos y generaron decenas de fotografías virales en TikTok, Facebook e Instagram.

Finalmente, los accesorios personales también funcionaron como contenedores improvisados en las sucursales participantes. Estuches rígidos de guitarra, canastas tradicionales para tacos y mochilas escolares recibieron raciones completas de botana, confirmando el impacto masivo de la campaña de Cinépolis en todo México.