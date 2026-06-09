CNTE amenaza con paralizar Tasqueña y sus alrededores HOY

La Secretaría de Seguridad Ciudadana llamó a la población a tomar previsiones por posibles afectaciones a la circulación en el sur de la Ciudad de México debido a una movilización de maestras y maestros programada para este día en las inmediaciones de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro.

Protestas de la CNTE Foto: Cuartoscuro

Los disidentes comenzaron a dejar el plantón que mantienen en calles del Centro Histórico y en “operaciones hormiga” comienzan a trasladarse a Tasqueña.

A partir de las 10 am

Intervención en la Línea 2 del Metro.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la concentración está prevista a partir de las 10:00 horas en el cruce de avenida Canal de Miramontes y calzada Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.

Ante la posibilidad de cierres parciales o bloqueos, la SSC recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público “anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos”.

Alternativas viales

Entre las vialidades sugeridas para sortear la zona se encuentran *Calzada de Tlalpan, División del Norte, Río Churubusco, así como los Ejes 7 y 8 Sur*.

Sección 22 resalta que las respuestas presentadas por el gobierno federal son insuficientes y nulas para resolver las demandas centrales de la jornada de lucha. Foto: Especial

La dependencia informó esta mañana que mantendrá un monitoreo permanente de la movilización para detectar posibles cambios de ruta o nuevos puntos de concentración, mientras que a través de sus canales oficiales difundirá información actualizada sobre las condiciones de tránsito y las alternativas viales disponibles.

Por ello, se exhorta a la población estar atenta a la información oficial y mantenerse atenta.

Se espera que la presencia de manifestantes genere complicaciones en los accesos al Centro de Transferencia Modal de Tasqueña, donde convergen la Línea 2 del Metro, el Tren Ligero y diversas rutas de transporte concesionado.