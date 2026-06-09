CNTE amenaza con paralizar Tasqueña y sus alrededores HOY
Los manifestantes complicarán los accesos al Centro de Transferencia Modal Tasqueña, donde convergen Línea 2 del Metro CDMX, Tren Ligero y diversas rutas de transporte.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana llamó a la población a tomar previsiones por posibles afectaciones a la circulación en el sur de la Ciudad de México debido a una movilización de maestras y maestros programada para este día en las inmediaciones de la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro.
Los disidentes comenzaron a dejar el plantón que mantienen en calles del Centro Histórico y en “operaciones hormiga” comienzan a trasladarse a Tasqueña.
A partir de las 10 am
De acuerdo con las autoridades capitalinas, la concentración está prevista a partir de las 10:00 horas en el cruce de avenida Canal de Miramontes y calzada Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.
Ante la posibilidad de cierres parciales o bloqueos, la SSC recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público “anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos”.
Alternativas viales
Entre las vialidades sugeridas para sortear la zona se encuentran *Calzada de Tlalpan, División del Norte, Río Churubusco, así como los Ejes 7 y 8 Sur*.
La dependencia informó esta mañana que mantendrá un monitoreo permanente de la movilización para detectar posibles cambios de ruta o nuevos puntos de concentración, mientras que a través de sus canales oficiales difundirá información actualizada sobre las condiciones de tránsito y las alternativas viales disponibles.
Por ello, se exhorta a la población estar atenta a la información oficial y mantenerse atenta.
Se espera que la presencia de manifestantes genere complicaciones en los accesos al Centro de Transferencia Modal de Tasqueña, donde convergen la Línea 2 del Metro, el Tren Ligero y diversas rutas de transporte concesionado.