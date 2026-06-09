¡Dolorosa patada! Robot se descontrola y golpea a un niño | VIDEO

El video de un robot que perdió el control y terminó dándole una patada a un niño, se ha hecho viral y ha generado gran debate sobre las máquinas en eventos públicos.

El incidente se registró en la ciudad de Sinkiang, al noroeste de China, pero las imágenes ya han dado la vuelta al mundo a través de redes sociales, en donde se ha hecho tendencia debido a la agresión.

Video de robot que golpea a un niño en China

Robot golpea a niño. Especial

En las imágenes se observa a un robot con peluca de payaso que practica una exhibición de artes marciales frente a un grupo de niños.

La máquina avanza unos cuantos pasos, gira sobre su mismo eje y finalmente le da una patada en el pecho a un menor que se encontraba frente a él.

Después del fuerte golpe, el menor se deja caer en el piso, ante la presencia del grupo de niños que observaba la exhibición del robot. Algunos de los menores que se encontraban a su lado, ayudaron a la víctima mientras que la máquina simplemente dio unos pasos para atrás.

Pese a la acción de la máquina, los demás niños y adultos que estaban viendo la presentación, no huyeron del lugar, sino que se quedaron en su lugar viendo qué hacía el robot.

¿Qué pasó con el menor?

De acuerdo con el medio local Shanghai Daily, el menor no resultó gravemente herido.

La madre declaró que el niño estaba bien, pero que se quejó de que el personal que estaba en la exhibición reaccionó con lentitud.

Según la misma fuente, la inteligencia artificial no tuvo nada que ver con la acción del robot, puesto que este se trata de un Unitree G1 está controlado por radiocontrol. Entonces, el responsable sería el operador que lo estaba manejando, quien presuntamente no habría calculado bien la distancia a la hora de soltar la patada, o se acercó demasiado al público.

¿Agresiones de robots tienen consecuencias legales?

Robot golpea a niño. Especial

En China puede haber sanciones cuando un robot lesiona o agrede a una persona, pero la sanción no se impone al robot, sino a las personas o empresas responsables de su operación, fabricación o programación. Actualmente, la legislación china no reconoce a los robots como sujetos jurídicos capaces de responder legalmente por sus actos.

Si la agresión fue causada por un fallo técnico, un defecto de fabricación o un problema del software, el fabricante, desarrollador o vendedor podría enfrentar demandas por responsabilidad civil y estar obligado a indemnizar a la víctima. Si se demuestra negligencia en la supervisión o el uso del robot, también podrían ser responsables el propietario o el operador.

En casos más graves, si una persona utiliza deliberadamente un robot para causar daño a alguien, las autoridades pueden tratar el hecho como un delito común, por ejemplo, lesiones o incluso homicidio, y sancionar penalmente a quien controló o utilizó el robot como instrumento para cometer la agresión.

China está desarrollando regulaciones más estrictas para sistemas de inteligencia artificial y robots autónomos, pero por ahora la responsabilidad sigue recayendo principalmente en seres humanos y empresas, no en las máquinas.

Lo anterior cobra relevancia recientemente debido a videos virales de robots humanoides que golpearon accidentalmente a espectadores durante exhibiciones en China. Aunque estos incidentes suelen investigarse como fallos de seguridad o errores operativos, las posibles consecuencias legales recaen sobre los organizadores, operadores o fabricantes involucrados.