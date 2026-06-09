Inflación de México se modera más de lo previsto en mayo, se ubica en 3.94%

La inflación anual en México se ubicó en 3.94% durante mayo de 2026, su segundo descenso consecutivo y un resultado mejor al previsto por los analistas. El dato fortalece la expectativa de que Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia durante un periodo prolongado, en un contexto donde la desaceleración de los precios avanza, aunque todavía muestra señales de resistencia en algunos componentes de la economía.

De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se moderó desde el nivel registrado en abril y quedó por debajo de la previsión de 4.03% estimada por especialistas consultados por Reuters.

¿Cuál fue la inflación en México durante mayo de 2026?

La respuesta directa es que la inflación anual fue de 3.94%, una cifra que permanece dentro del rango objetivo de Banco de México, cuya meta es de 3% con un margen de variación de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Se trata de una señal positiva para la economía mexicana porque confirma una tendencia descendente de los precios al consumidor, aunque el proceso sigue siendo gradual y desigual entre distintos sectores.

En términos mensuales, los precios registraron una caída de 0.21%, impulsada principalmente por la reducción en las tarifas eléctricas derivada de los subsidios estacionales aplicados en diversas ciudades del país. A ello se sumaron descensos en productos agroalimentarios como el tomate verde, el huevo y el chile serrano, que contribuyeron a aliviar la presión inflacionaria.

Se registró un descenso de precios en productos como el tomate verde, el huevo y el chile serrano, que contribuyeron a aliviar la presión inflacionaria. Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La inflación subyacente sigue siendo el foco de atención

Aunque la cifra general resultó favorable, los analistas continúan observando con cautela el comportamiento de la inflación subyacente, considerada el indicador más relevante para medir la tendencia de largo plazo de los precios porque excluye productos con alta volatilidad.

En mayo, este indicador descendió a 4.19% anual, su nivel más bajo desde mayo de 2025 y el cuarto mes consecutivo de moderación. Sin embargo, continúa por encima de la meta puntual de Banxico, lo que explica por qué la autoridad monetaria mantiene una postura prudente.

En la comparación mensual, la inflación subyacente aumentó 0.22%. Dentro de este componente, las mercancías registraron un incremento de 0.16%, mientras que los servicios avanzaron 0.29%, reflejando que algunos segmentos de la economía aún presentan presiones de precios.

¿Qué significa este dato para las tasas de interés?

Para quienes preguntan si Banco de México volverá a bajar las tasas de interés, la lectura predominante en el mercado es que la autoridad monetaria optará por mantenerlas sin cambios en el corto y mediano plazo.

A principios de mayo, Banxico redujo la tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 6.50%, movimiento que fue interpretado por numerosos analistas como el cierre del ciclo de recortes iniciado en 2024, cuando la tasa comenzó a descender desde el máximo histórico de 11.25%.

Posteriormente, en su más reciente informe trimestral, el banco central reiteró que el nivel actual de la tasa es compatible con los desafíos que enfrenta la economía mexicana y con los riesgos presentes en el entorno internacional, incluidos factores geopolíticos y de volatilidad financiera.

La visión del mercado coincide con esa evaluación. Una encuesta reciente de Citi mostró que los especialistas esperan que la tasa de referencia concluya tanto 2026 como 2027 en 6.50%, una expectativa similar a la reflejada en los sondeos que Banxico realiza entre analistas privados.

Una desaceleración que avanza, pero…

La evolución de la inflación confirma que México continúa transitando por una fase de estabilización de precios después de varios años marcados por choques globales, interrupciones en cadenas de suministro y episodios de elevada volatilidad energética y alimentaria.

Sin embargo, el descenso de la inflación no implica que las presiones hayan desaparecido por completo. La persistencia de una inflación subyacente superior al objetivo oficial sugiere que el proceso de convergencia hacia la meta de 3% aún no está concluido.Por ello, la principal conclusión para inversionistas, empresas y consumidores es clara: la inflación en México sigue disminuyendo y se mantiene bajo control, pero Banco de México aún no observa condiciones suficientes para reanudar los recortes de tasas de interés en el corto plazo. Esa combinación de menor inflación y política monetaria estable perfila uno de los escenarios económicos más probables para los próximos meses.