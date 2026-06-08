Video de niño ‘fantasma’ en un cajero de la CFE causa pánico en internet

Un video grabado en un cajero automático de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está causando pánico entre los usuarios de internet, puesto que supuestamente se observa la figura de un niño ‘fantasma’.

La persona que compartió las imágenes aseguró que decidió retirarse sin realizar el pago tras llevarse un susto por lo que estaba viendo.

Ya estaba por pagar el recibo de luz, pero mejor dejo que me la corten", escribió junto al video, comentario que generó miles de reacciones.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, pese a que no se sabe exactamente el lugar en donde fueron grabadas, aunque muchos aseguran que fue en Tehuacán, Puebla.

Video de niño ‘fantasma’ en cajero de la CFE

Supuesto niño 'fantasma' en cajero de la CFE. Especial

En el clip se observa el momento en que una persona se acerca al lugar con la intención de pagar su recibo de luz. Sin embargo, al observar el interior del establecimiento, nota algo inusual que la hace detenerse y grabar con su teléfono celular.

Dentro del cajero automático de la CFE parece haber una especie de neblina o humo, mientras poco a poco se distingue la silueta de lo que aparenta ser un niño pequeño cerca de la puerta de cristal.

Pese a que en un inicio la figura permanece inmóvil, segundos después parece desplazarse hacia otra zona del lugar.

La grabación rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre lo ocurrido.

Reacciones de usuarios en redes sociales

Supuesto niño 'fantasma' en cajero de la CFE. Especial

El video del supuesto niño ‘fantasma’ ha generado gran debate en redes sociales. Mientras algunos aseguraron que podría tratarse de una aparición paranormal, otros señalaron que probablemente se trata de una edición de video o algún efecto visual creado para generar impacto.

Entre los comentarios se lee:

No se sabe si se mueve para el otro lado o desaparece.

Es el velador.

Por qué no pusieron todo el video, le cortan cuando el niño se va a mover.

Casualmente aparece solo del lado que está empañado.

A alguien se le olvidó su chamaquito.

Este sí está bueno, aunque sea con inteligencia artificial, parece real.

Aunque se ha puesto sobre la mesa el uso de inteligencia artificial en este video, lo cierto es que está causando miedo entre los usuarios.

¿Fenómenos paranormales en instalaciones de la CFE?

Cabe destacar que no es la primera vez que instalaciones de la CFE se convierten en escenario de fenómenos paranormales.

En 2024 una cámara de seguridad captó una camioneta de la CFE aparentemente moviéndose sola dentro de las instalaciones ubicadas en Durango durante la madrugada del 26 de junio. En el video se observaba que las luces del vehículo se encendían y la unidad cambiaba de posición sin que se viera claramente a una persona al volante. El hecho se volvió viral en redes sociales y muchos usuarios lo calificaron como un fenómeno paranormal.