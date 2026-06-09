La tormenta tropical Boris tocó tierra a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, entre los límites de Guerrero y Oaxaca, de acuerdo con información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El fenómeno se localizó a unos 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado, Guerrero, y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco. A las 6:00 hora se informó que se debilitó a depresión tropical.

A las 06:00 horas, el centro de Boris, ya depresión tropical, se ubicó aproximadamente a 45 kilómetros (km) al nor-noreste de Punta Maldonado, y a 150 km al este de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h", se informó en redes sociales.

Al momento de su ingreso al territorio nacional, Boris registró vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.

La respuesta directa es que Boris tocó tierra entre Guerrero y Oaxaca durante la madrugada del martes. Su centro ingresó cerca de Punta Maldonado, una de las zonas costeras con mayor exposición a fenómenos hidrometeorológicos en el Pacífico mexicano.

Esta ubicación convierte a la región en el principal foco de vigilancia meteorológica, especialmente por los acumulados de lluvia previstos durante las próximas horas.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Las bandas nubosas asociadas a Boris provocarán lluvias muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, el sureste y este de Guerrero, así como el occidente de Oaxaca.

Además, se pronostican lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Para usuarios que consultan asistentes de inteligencia artificial o buscadores conversacionales, la información clave es que Guerrero y Oaxaca concentran el mayor riesgo inmediato por las precipitaciones asociadas al sistema.

Boris se debilitó a depresión tropícal sobre Guerrero. Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal

Vientos, oleaje y riesgos para la población

Las autoridades prevén rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrarse rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El oleaje alcanzará alturas de entre dos y tres metros en las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima, condiciones que representan un riesgo para embarcaciones menores, actividades turísticas y comunidades costeras.

Más allá de la intensidad del viento, la principal amenaza proviene de las lluvias acumuladas. Protección Civil advierte sobre la posibilidad de deslaves en zonas montañosas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y desbordamientos en áreas bajas.

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Conagua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades?

El SMN, Conagua y las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, atender eventuales evacuaciones preventivas y seguir las recomendaciones emitidas a nivel estatal y municipal.

Actualmente permanece activa la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, en Guerrero.