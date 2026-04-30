Kim Shantal y su ex “Suavecito” terminan esposados 24 horas en La Mansión VIP

Tras la salida de Queen Buen Rostro de la Mansión VIP, la tensión dentro del reality aumentó, especialmente con la llegada de Kim Shantal, quien rápidamente comenzó a generar polémica entre los participantes.

Previo al inicio del reto dentro de la casa, Kim Shantal y su ex “Suavecito” protagonizaron un intercambio de palabras, justo antes de enfrentar la dinámica que consistía en permanecer esposados durante 24 horas.

Desde el arranque del desafío, el ambiente entre ambos se tornó tenso. Kim le pidió a Suavecito que se calmara y no se precipitara, señalando que, desde su perspectiva, él se estaba alterando sin motivo.

La influencer también recalcó que nadie estaba obligado a participar en la dinámica, por lo que ambos debían asumir el reto con tranquilidad.

Foto: Instagram kimshantal

Viejas diferencias salen a flote

La polémica creció cuando, al inicio del reto, Suavecito recordó que Kim había tenido problemas anteriormente, con su pareja Queen, asegurando que ella habría hecho comentarios que podrían afectar su relación.

Kim respondió que su ruptura con Suavecito ocurrió precisamente porque ella sospechaba que él ya mantenía una relación con Queen a sus espaldas.

Al final el tiempo me dio la razón”, habría señalado la influencer durante la discusión.

Suavecito negó las declaraciones de Kim y, en medio del momento, estuvo cerca de mencionar a su actual pareja, Queen Buen Rostro, aunque se detuvo a tiempo.

El participante dejó claro que el tema se abordaría después, intentando cortar la conversación dentro del reto.

Foto Instagram: queen Buenrostro y suaveoficial_

Reclamos cruzados dentro de la “Mansión VIP”

Kim aseguró que nunca ha interferido en la relación actual de Suavecito y Queen Buen Rostro, e incluso afirmó que no ha vuelto a buscar contacto con él.

Sin embargo, Suavecito respondió que, aunque no lo haya buscado directamente, sí ha hablado de él en distintas ocasiones.

Has inventado muchas cosas, pero no puedo hablar de eso aquí”, señaló el influencer, cerrando momentáneamente la discusión dentro de la dinámica.

El reto dentro terminó por convertirse en un punto de tensión entre Kim Shantal y Suavecito, donde las diferencias personales del pasado volvieron a salir. Más allá de la dinámica del reality, la convivencia evidenció que la relación entre ambos sigue marcada por reclamos no resueltos, lo que terminó por intensificar el drama dentro del programa y mantener la atención del público.

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