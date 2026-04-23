¿Karma? Queen Buenrostro desata polémica con Suavecito en La Mansión VIP

Una nueva polémica se encendió dentro de La Mansión VIP, luego de que en redes sociales comenzaran a circular clips en los que Queen Buenrostro aparece visiblemente molesta tras una dinámica que involucró a Suavecito.

Al creador de contenido le tocó dormir con una de las integrantes de la casa, Jessica Sodi, situación que aparentemente, habría incomodado a Queen, especialmente después de escuchar que ambos conversaban durante la noche.

Jessica Sodi. Foto: Instagram js.oficial10

Sin embargo, este momento no surgió de la nada. Antes de ir a dormir, Queen ya había dejado clara su postura al advertirle a Suavecito que, si intentaba hacer algo fuera de lugar, ella optaría por abandonar el proyecto, lo que ahora ha sido retomado por los usuarios para entender su reacción.

Al día siguiente, Suave intentó explicarle qué era lo que estaban platicando; sin embargo, la reacción de Queen fue distante y tensa. Incluso, en uno de los momentos más comentados, dejó entrever su inconformidad al señalar que, si la situación hubiera sido al revés, él también se habría molestado.

Foto: Instagram: suaveoficial_

En medio de este escenario, Jessica Sodi se acercó a Queen para preguntarle si estaba molesta e intentó aclarar lo sucedido, explicando que ella no haría nada indebido. No obstante, Queen fue clara al responder que su molestia no era contra ella, sino directamente con Suavecito, marcando distancia en el conflicto.

La situación no tardó en escalar a redes sociales, donde los usuarios comenzaron a reaccionar y a revivir la polémica que rodeó a la pareja en el pasado. Y es que, antes de su relación, Suavecito mantenía un noviazgo con Kim Shantal, lo que desató críticas, ya que supuestamente ellas eran amigas; Sin embargo, Queen desmintió esta versión y aseguró que eran únicamente compañeras de trabajo. Además, ambos han señalado que su relación comenzó tiempo después de lo ocurrido con Kim.

Foto: Instagram suaveoficial_

En medio del debate, las opiniones se dividieron. Por un lado, hay quienes se han mostrado un favor de Queen, asegurando que una situación así podría generar celos en cualquiera. Sin embargo, otros internautas han sido más duros y consideran que lo que está viviendo sería consecuencia de lo ocurrido con Shantal. Incluso, algunos más la han calificado como “exagerada”, “celosa” o “tóxica”, reavivando aún más la conversación en redes sociales.

Ante esta situación, incluso hay usuarios de redes sociales calificando lo ocurrido dentro de la mansión como un posible “karma”.

Por ahora, el tema sigue abierto y todo apunta a que la relación entre Queen Buenrostro y Suavecito continuará dando de qué hablar conforme avance La Mansión VIP.

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