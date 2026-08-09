Harry Styles hace tierna revelación en CDMX: ¡ayudó a una pareja a descubrir que tendrán una niña!

Harry Styles convirtió uno de los momentos de su quinto concierto en Ciudad de México en una experiencia inolvidable para una pareja que acudió a verlo. El cantante británico aceptó participar en una revelación de sexo y fue el encargado de dar a conocer ante miles de personas si el bebé que esperan será niño o niña.

La interacción provocó gritos, emoción y aplausos entre los asistentes, mientras la pareja recibió una sorpresa de una manera que difícilmente olvidará.

Harry Styles revela el género de un bebé Captura de pantalla

¿Qué pasó con Harry Styles en su quinta fecha en CDMX?

Harry Styles se presentó el 8 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, como parte de su residencia de seis conciertos en Ciudad de México. Las fechas oficiales de la gira contemplan presentaciones los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

La quinta fecha fue especialmente significativa para una de las asistentes y su pareja, quienes consiguieron llamar la atención del cantante a través de un cartel para pedirle que revelara si el bebé que esperan era niño o niña.

“Estoy embarazada. ¿Nos ayudas con la revelación del sexo del bebé? ¿Niño o niña?”

El objetivo se logró cuando, durante una de sus interacciones con el público, Harry Styles comenzó a leer el cartel y bromeó con la pareja.

“Y detrás de ese letrero hay una foto mía con gusanitos selváticos”, dijo el cantante, en referencia a otra pancarta presente en el concierto.

Harry Styles revela el género de un bebé Captura de pantalla

Después, Styles preguntó a la pareja: “¿Puedo?”, antes de tomar el sobre con los resultados que revelaban el sexo del bebé.

“Este es un gran momento, esto es bastante… Voy a comprobar antes de hacer esto para asegurarme de que quieras hacer esto en este entorno increíblemente íntimo. ¿Están listos? ¿Cualquiera de ustedes sabe? ¿Alguien en su casa sabe? ¿Tu primo sabe?”

El cantante tomó un momento antes de continuar con la revelación para la pareja de asistentes.

“¿Están listos?”, mencionó mientras sacaba la nota del sobre. Al verla, comentó: “Esta es una tarjeta muy bonita”, mientras el público gritaba “¡Niña!”.

Styles comenzó a leer el mensaje que acompañaba la revelación.

“Los bebés son milagros que abren nuestros ojos a un millón de otros milagros, en todas las formas y tamaños”.

Styles hizo una pausa y mencionó: “Te dije que era un espectáculo familiar”, para después pedir a su baterista, Sarah Jones, un redoble de tambores que acompañara el momento.

Antes de dar la noticia, Harry dio dos vueltas acompañado por los tambores y mencionó: “Para aquellos de ustedes que no saben, esto se llama ribete”, para después caminar por el escenario una tercera vez.

Finalmente, reveló el resultado:

“Van a tener una niña”.

El público gritó de emoción, Harry alzó los brazos y, en una de las pantallas del concierto, apareció la cara de sorpresa de la pareja que espera al bebé. Ambos se abrazaron emocionados, mientras el británico celebraba desde el escenario.

Harry Styles revela el género de un bebé Captura de pantalla

Después, Styles realizó algunas preguntas a la pareja.

“¡Felicidades! ¿Es su primer bebé?”

La pareja contestó y Harry repitió: “Segundo. ¿Cuál es el otro? Es una niña. Dos niñas, hermanas. ¡Felicitaciones!”.

El cantante les mandó un beso y entonó “Sisters” para cerrar este momento de celebración.

¿Harry Styles hace Gender Reveal?

La interacción ocurrida en Ciudad de México no es un caso aislado. Harry Styles ya había participado en revelaciones de sexo de bebés durante su gira Love On Tour.

Un antecedente ocurrió durante Love On Tour en Nashville, donde Styles interrumpió brevemente el concierto para ayudar a una futura madre con la revelación del sexo de su bebé. Después de conocer el resultado, anunció ante el público que esperaba una niña.

Otro caso ocurrió en Londres, durante la misma gira. Una fan identificada como Cicely pidió a Styles que revelara el sexo de su bebé durante uno de sus conciertos en Wembley. El cantante utilizó un globo con confeti para revelar que tendría una niña.

Estos momentos se convirtieron en una de las formas en que el artista ha interactuado con sus seguidores durante sus presentaciones, al incorporar algunas de sus historias personales dentro del espectáculo.

Harry Styles revela el género de un bebé Captura de pantalla

¿Cuándo es el último concierto de Harry Styles en CDMX?

Después de la quinta fecha del 8 de agosto, Harry Styles tendrá una última presentación en Ciudad de México el 10 de agosto de 2026, también en el Estadio GNP Seguros.

La residencia mexicana forma parte de la gira mundial de Styles, que en 2026 contempla 50 presentaciones en siete ciudades, entre ellas Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

La quinta fecha dejó así un recuerdo especial para los asistentes, pero sobre todo para la pareja que decidió compartir una noticia personal con el público. Con la última presentación de la residencia todavía pendiente, Harry Styles cerrará su paso por México después de seis conciertos que han reunido a miles de sus seguidores.