¿Qué dice 'La Cita Fresita 2.0'? El último corrido que escuchó César Gastélum

Un ataque armado en Culiacán terminó con la vida del influencer César Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores. El crimen, registrado en el transitado sector Tres Ríos, dirigió de inmediato las miradas de la prensa local hacia las plataformas digitales del creador de contenido. Apenas tres días antes de su asesinato, publicó un clip corto que hoy acapara el análisis del ojo público y de los investigadores.

En dicha grabación, César Gastélum aparece junto a la también influencer conocida en redes como "La Beba". Ambos jóvenes bailan sonrientes frente a la cámara mientras suena de fondo la canción "La Cita Fresita 2.0". La pieza musical aborda de forma directa temáticas relacionadas con las operaciones de grupos criminales y la peligrosa vida de quienes participan en actividades ilícitas.

El último video de César Gastélum junto a La Beba se viralizó tras el asesinato del influencer. IG

Medios de comunicación y periodistas locales analizaron rápidamente el contenido visual de la polémica publicación. Observaron distintos elementos que vinculan los gestos de la coreografía con el actual y tenso clima de violencia que azota al estado. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por homicidio, pero declinó emitir una versión concluyente sobre los motivos detrás del crimen. Tampoco validó ninguna relación probatoria entre el fatal ataque y el material difundido en internet.

Letra y simbolismo de "La Cita Fresita 2.0"

El polémico corrido "La Cita Fresita 2.0" reúne los talentos de Grupo Aztteca, Luis R. Conriquez y Oscar Maydon. La letra relata detalladamente la confesión de un hombre inmerso en el crimen organizado hacia una mujer a la que llama "fresita". Durante el desarrollo de los versos, el protagonista describe sin filtros el uso de armamento pesado, la protección de escoltas y los riesgos de su entorno delictivo.

Una de las líneas de la canción dice textualmente: "Ya tengo rato portando el sombrero". En el actual conflicto armado que divide a los grupos criminales en Sinaloa, esta prenda de vestir representa un símbolo inequívoco de afiliación a uno de los bandos en disputa. En el video publicado, el creador de contenido baila, luce un sombrero en la cabeza y hace gestos referentes a la letra justo al sonar esa estrofa.

César Gastélum grabando un video. Captura de video

Analistas de seguridad y miles de usuarios en plataformas digitales interpretaron la publicación como un mensaje o una declaración de lealtad. El periodista Juan Pablo Pérez-Díaz señaló en la red X que el uso del sombrero alude directamente a una de las facciones delictivas en guerra. Días previos al ataque, circularon fuertes rumores sobre un supuesto cambio de bando del influencer hacia un grupo criminal contrario, versión que ninguna autoridad confirmó.

El mortal ataque en el sector Tres Ríos

El homicidio de César Gastélum ocurrió la noche del 4 de agosto en el área de estacionamiento de un conocido negocio de comida rápida. Dos sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron a toda velocidad al sitio, se acercaron a muy corta distancia y uno de ellos disparó contra el joven. El creador de contenido perdió la vida de forma casi instantánea en la escena del crimen.

Las personas que acompañaban a la víctima resultaron ilesas tras la ráfaga de balas. Las cámaras utilizadas para el enlace en directo registraron fielmente los instantes previos a los disparos que apagaron la vida del joven. Poco después de la agresión armada, circuló otra grabación de vigilancia que muestra a los presuntos responsables transitando por las avenidas aledañas minutos antes de ejecutar el asesinato.

César Gastélum, influencer asesinado en Culiacán. Especial

La trágica noticia del fallecimiento trascendió a los pocos minutos y alcanzó a "La Beba" durante otra transmisión en vivo en la plataforma TikTok. Al leer los apresurados comentarios de sus seguidores, la joven reaccionó sorprendida e interrumpió abruptamente el enlace. "Ahorita lo voy a checar. Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata", pronunció frente a la pantalla instantes antes de apagar su cámara.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa procesó la escena del crimen, levantó los primeros indicios balísticos y abrió la respectiva indagatoria. Hasta este momento, las autoridades competentes no reportaron detenciones ni identificaron sospechosos por este ataque directo. Tampoco establecieron de forma oficial si el atentado guarda conexión con la actual guerra entre organizaciones delictivas, violenta pugna que cobró la vida de otros creadores de contenido en fechas recientes.