Harry Styles llegó hace más de una semana a México y desde entonces no ha dejado de protagonizar escenas que, de acuerdo con sus fans, lo acercan cada vez más a la cultura mexicana.

Esta vez se viralizó un video en el que se observa al cantante británico caminando por la capital mexicana sin aparentemente fijarse en el flujo vehicular, situación que generó preocupación entre algunos seguidores, quienes señalaron la importancia de mantener precauciones al transitar por las calles.

Sin embargo, quien sorprendió con su respuesta fue el Metrobús de la Ciudad de México, que aprovechó el momento para enviar un mensaje al cantante británico con una mezcla de humor, referencia musical y recomendaciones de seguridad vial.

“We adore you” Metrobús reacciona al video de Harry Styles cruzando la calle en CDMX Captura de pantalla.

¿Por qué Metrobús reaccionó al video de Harry Styles cruzando la calle en CDMX?

Durante los últimos días, Harry Styles ha recorrido distintos puntos de la Ciudad de México mientras disfruta de su tiempo libre entre sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

En uno de esos recorridos, el artista fue captado cuando cruzaba una avenida por un punto distinto al paso peatonal, mientras una unidad del Metrobús circulaba por el carril confinado.

Aunque la situación no pasó a mayores, el video comenzó a compartirse ampliamente en redes sociales, donde cientos de usuarios bromearon con que el intérprete de As It Was ya se comportaba "como un chilango más".

Al mismo tiempo, otros seguidores expresaron su preocupación por los posibles riesgos que implican acciones que pueden comprometer la seguridad del cantante, quien alcanzó fama mundial como integrante de One Direction antes de iniciar su carrera como solista.

El alcance de las imágenes fue tal que la cuenta oficial del Metrobús decidió sumarse a la conversación con una publicación que convirtió el momento viral en una oportunidad para recordar la importancia de respetar las normas de tránsito.

¿Qué dijo Metrobús a Harry Styles? Las recomendaciones que se volvieron virales

A través de sus redes sociales, el Metrobús publicó un mensaje dirigido al cantante que inició con la frase:

We adore you Harry; por ello te damos estos consejos para andar seguro por la CDMX.

La referencia hizo alusión a Adore You, uno de los sencillos más populares de Harry Styles, y generó una conexión directa con sus seguidores.

Después del guiño musical, el organismo compartió algunas recomendaciones para desplazarse de forma segura por la capital del país, entre ellas:

Respeta el semáforo: Por tu seguridad y la de las personas que viajan a bordo de las unidades.

Por tu seguridad y la de las personas que viajan a bordo de las unidades. No te coloques en puntos ciegos: Cruza por la cebra peatonal y espera la señal del semáforo para garantizar que seas visible para los vehículos.

Cruza por la cebra peatonal y espera la señal del semáforo para garantizar que seas visible para los vehículos. Cruza por la cebra: Utiliza los espacios destinados para peatones y evita posibles percances al desplazarte de un lado a otro de la calle.

La publicación concluyó con un mensaje en el que el Metrobús deseó al cantante una buena estancia en la Ciudad de México y lo invitó a continuar disfrutando de la capital, pero con las medidas necesarias para cuidar su seguridad.

Todas estas indicaciones nos ayudan a evitar incidentes y frenados de emergencia. Cuídate y cuida a los demás. Treat people with kindness.

El tono amigable de la publicación provocó múltiples reacciones entre los seguidores del artista y usuarios mexicanos, quienes celebraron la manera en que la institución se sumó a uno de los momentos virales de la visita de Harry Styles.

“We adore you” Metrobús reacciona al video de Harry Styles cruzando la calle en CDMX Captura de pantalla.

¡Harry Styles sigue conquistando la CDMX dentro y fuera de sus conciertos!

Desde su llegada a México, Harry Styles ha protagonizado diversos momentos que mantienen su nombre entre las principales tendencias en redes sociales.

Además de ofrecer conciertos ante miles de personas en el Estadio GNP Seguros, el cantante ha sorprendido a sus seguidores con recorridos por distintos puntos de la Ciudad de México, donde ha convivido con fans, saludado a admiradores, visitado establecimientos y disfrutado de la gastronomía local.

“We adore you” Metrobús reacciona al video de Harry Styles cruzando la calle en CDMX Especial

Estos encuentros han permitido que sus seguidores conozcan una faceta más cercana del artista fuera de los escenarios.

En esta ocasión, un simple video caminando por la ciudad terminó convirtiéndose en una divertida lección de seguridad vial que conquistó tanto a los seguidores de Harry Styles como a miles de usuarios mexicanos.