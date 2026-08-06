Muere Sydney Towle, influencer que documentó su lucha contra un raro cáncer, a los 26 años

Sydney Towle, creadora de contenido que compartió en redes sociales su experiencia con un cáncer raro y agresivo de las vías biliares, murió a los 26 años.

Su familia confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y explicó que ocurrió por complicaciones relacionadas con un cáncer de vías biliares que se había extendido a otras partes de su cuerpo.

De acuerdo con AP, Towle murió el miércoles 5 de agosto y su madre, Elizabeth Morrow, junto con su hermano, Austin Towle, compartieron un video en TikTok para informar la noticia.

“Estamos muy orgullosos de lo mucho que luchó Sydney y de que haya compartido su historia con tanta gente”, expresó su familia en un comunicado retomado por medios estadounidenses.

La familia también destacó que Sydney quería crear conciencia sobre los cánceres raros y que le apasionaba impulsar la defensa de los pacientes.

“Continuaremos su legado y la honraremos en todo lo que podamos”, agregaron.

Sydney Towle compartió su vida con colangiocarcinoma

Sydney Towle fue diagnosticada en agosto de 2023 con colangiocarcinoma, un cáncer que se forma en los conductos biliares. Desde entonces, utilizó sus redes sociales para mostrar no solo los momentos difíciles del tratamiento, sino también los días buenos, sus planes, sus miedos y la manera en que intentaba seguir viviendo mientras enfrentaba la enfermedad.

Su forma de hablar del cáncer conectó con miles de personas porque evitaba mostrar una sola imagen de la enfermedad. En sus publicaciones podía hablar de quimioterapia, hospitalizaciones o tratamientos, pero también de viajes, ejercicio, rutinas y momentos cotidianos.

Ese contraste la convirtió en una voz importante para muchas personas que viven con cáncer o que acompañan a alguien durante un diagnóstico complejo.

¿Qué es el colangiocarcinoma?

El colangiocarcinoma, también conocido como cáncer de vías biliares, es una enfermedad rara en la que células malignas se forman en los conductos que transportan la bilis, un líquido que ayuda a la digestión. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos lo describe como un cáncer poco frecuente que puede desarrollarse dentro o fuera del hígado.

Aunque puede presentarse a distintas edades, suele diagnosticarse con mayor frecuencia en adultos mayores. Por eso, el caso de Towle llamó la atención: fue diagnosticada a los 23 años, una edad inusual para este tipo de cáncer, según reportes de People.

El diagnóstico puede ser complicado porque algunos síntomas son poco específicos o aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada. Entre ellos pueden presentarse dolor abdominal, fatiga, fiebre, sudoración nocturna o cambios relacionados con la acumulación de bilirrubina, aunque estos signos también pueden tener otras causas.

Una voz contra los prejuicios sobre cómo “debe verse” el cáncer

Durante su proceso, Sydney Towle también habló de los prejuicios que enfrentan algunas personas jóvenes con cáncer. En distintas entrevistas y publicaciones, explicó que no siempre se veía enferma y que eso llevó a usuarios a cuestionar su diagnóstico o minimizar lo que vivía.

Su historia ayudó a poner sobre la mesa una idea importante: el cáncer no siempre se ve de una sola manera. Una persona puede sonreír, arreglarse, viajar o compartir momentos de alegría y aun así estar enfrentando una enfermedad grave.

Ese fue uno de los mensajes que más conectó con sus seguidores. Towle insistía en la importancia de escuchar al cuerpo, buscar respuestas médicas y defenderse como paciente cuando algo no se siente bien.