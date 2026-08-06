Lamine Yamal debuta como cantante en Colombia junto a Ryan Castro y Westcol | VIDEO

La ciudad de Medellín sirvió como escenario para una colaboración musical espectacular. El futbolista español Lamine Yamal sorprendió a sus millones de seguidores al subir a la tarima principal junto al cantante Ryan Castro y el popular creador de contenido Westcol. Las redes sociales estallaron con los videos virales del reciente campeón del mundo interpretando éxitos urbanos a todo pulmón.

El extremo del FC Barcelona demostró sus habilidades vocales al ritmo del reguetón colombiano. Con apenas 19 años, el deportista tomó el micrófono para entonar los coros del tema "El Ritmo que nos une". Esta canción domina actualmente las listas de popularidad y funciona como un verdadero himno para la juventud en toda la región antioqueña.

Lamine Yamal con Ryan Castro y Westcol. Foto: Captura de pantalla

Las grabaciones difundidas por los asistentes muestran al delantero bailando con total soltura frente a los reflectores. El joven astro interactuó dinámicamente con los artistas locales y desató la euforia del público presente en el lugar. El encuentro comenzó primero en una exclusiva celebración privada y terminó por trasladarse a una presentación en vivo ante decenas de espectadores asombrados.

El salto de las canchas a la tarima musical

La conexión entre el deportista ibérico y las figuras del entretenimiento latino surgió de manera orgánica. Fuentes cercanas al jugador confirmaron su enorme interés por explorar la cultura musical urbana originaria de Colombia. El famoso streamer Westcol funcionó como el enlace principal para facilitar este sorpresivo acercamiento con el máximo exponente del llamado "Ghetto".

Ryan Castro recibió al futbolista con los brazos abiertos y le otorgó un lugar estelar durante su show. Los asistentes captaron cada movimiento del jugador español mientras saltaba por el escenario y animaba a la multitud al ritmo de los géneros caribeños. La química fluyó de inmediato entre las tres celebridades, desatando una ola de comentarios positivos en todas las plataformas digitales.

El impacto mediático del suceso traspasó las fronteras latinoamericanas en cuestión de horas. Los medios deportivos y de espectáculos de España replicaron masivamente las imágenes del delantero azulgrana en su faceta más festiva. Los internautas elogiaron la actitud relajada del jugador tras su histórica consagración absoluta con la selección de España en el Mundial 2026.

Vacaciones previas a la pretemporada europea

El ídolo barcelonista aterrizó en territorio sudamericano para disfrutar sus últimos días libres antes de retomar la disciplina táctica. El calendario exige su inminente regreso al continente europeo para iniciar los intensos trabajos físicos en su club. El cuerpo técnico del equipo catalán espera su llegada para afinar los detalles de cara a la próxima campaña oficial de la liga española.

Lamine Yamal está de vacaciones en Colombia. Foto: Captura de pantalla

Los promotores del evento mantienen en secreto el resto del itinerario del jugador durante su estancia en la capital de la montaña. Los fanáticos locales montan guardia en los sitios turísticos más exclusivos de la ciudad para intentar conseguir una fotografía con el atacante. El operativo de seguridad alrededor del español garantiza su protección mientras recorre las calles de la metrópoli colombiana.

Esta visita consolida el fuerte vínculo entre los astros del balompié internacional y los líderes del género urbano latinoamericano. Lamine Yamal reafirma su estatus como un fenómeno global que trasciende los terrenos de juego para posicionarse como un ícono de la cultura pop. Su breve debut en la industria musical colombiana pasará a la historia como uno de los momentos más virales del verano.