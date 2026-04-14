¡Apoya a tu participante favorito de la Mansión VIP!; así puedes votar en el reality show

La Mansión VIP llegó para posicionarse como una nueva apuesta dentro de los reality shows, reuniendo a creadores de contenido y figuras del espectáculo. A diferencia de otros programas de este tipo, los famosos solo estarán encerrados por 30 días para al final saber quién será el ganador y llevarse un millonario premio.

Cabe mencionar que aquí el público no solo observa lo que ocurre con los participantes de La Mansión VIP, también influye en el desarrollo del juego, lo que ha generado mayor interés entre los seguidores.

La Mansión Vip, nuevo reality. Especial

¿En qué consiste La Mansión VIP?

El estreno se llevó a cabo el domingo 12 de abril, momento en el que 16 participantes ingresaron a la casa. Todos ellos son influencers o personalidades del medio artístico, quienes aceptaron el reto de permanecer aislados mientras compiten por un premio económico.

Una de las características principales del programa es su transmisión continua. El contenido se emite en vivo las 24 horas del día a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, lo que permite a los usuarios seguir cada detalle de la convivencia sin costo alguno.

La Mansión Vip, nuevo reality. Especial

Detrás de este proyecto se encuentra Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, quien ha impulsado este formato digital buscando acercarse a nuevas audiencias.

Así es la dinámica semanal de la Mansión VIP

Para mantener el ritmo del programa, cada día de la semana tiene actividades específicas que influyen en la permanencia de los participantes. Desde el inicio, los concursantes fueron divididos en dos equipos, lo que obliga a trabajar en grupo para avanzar.

Competencias y retos

Los lunes están destinados a la prueba por la comida semanal. El equipo ganador obtiene lo necesario para alimentarse, mientras que el perdedor enfrenta limitaciones que complican su estancia.

Los martes se define quién obtiene el Cuarto VIP, un espacio con mayores comodidades. En contraste, dos integrantes del equipo que pierde son enviados a la llamada “Cárcel”.

Para el miércoles, se disputan “poderes” especiales. Quienes ganan tienen la posibilidad de influir en las decisiones del juego, como elegir a participantes en riesgo o cambiar a alguien de habitación.

El jueves introduce la participación del público, ya que se realiza un robo del Cuarto VIP. En este punto, la audiencia decide quién acompañará al ganador dentro de ese espacio.

Los viernes se llevan a cabo retos de puntos, además de la fiesta semanal, que suele generar momentos clave en la convivencia.

Captura de pantalla

El sábado se realiza el careo, una dinámica donde los concursantes nominan directamente a sus rivales.

Finalmente, el domingo se lleva a cabo la expulsión, que depende completamente de la decisión del público.

¿Cómo votar en La Mansión VIP?

La audiencia tiene un papel fundamental dentro del reality, ya que puede apoyar a su participante favorito mediante una herramienta específica de YouTube.

El sistema funciona a través del Súper Chat, donde cada mensaje tiene un costo mínimo de 20 pesos mexicanos. Para que el voto sea válido, debe incluir un hashtag junto con el nombre del participante.

¿Cuál es el premio de la Mansión VIP?

Los concursantes compiten por una recompensa económica. El incentivo principal ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención del público.

Según la información dada a conocer por el productor, el ganador o ganadora recibirá un total de 2 millones de pesos al concluir el encierro.

PJG