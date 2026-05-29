Así suena el corrido a Juan García, el mexicano favorito en el reto de MrBeast

Juan García, un inmigrante mexicano de 56 años originario del estado de Hidalgo, se convirtió en el participante favorito en el reto de MrBeast, un youtuber que suele poner retos extremos, competencias y a los ganadores, les da premios millonarios.

El reto del supermercado de MrBeast se graba actualmente en Greenville, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, en donde reside Juan García.

Luego de 67 grabaciones quedaron en el supermercado cuatro participantes, uno de ellos, el mexicano que se ha convertido en el favorito del público y ha alcanzado gran popularidad, tanto así, que ya tiene hasta un corrido de apoyo.

Corrido a Juan García, el mexicano favorito en el reto de MrBeast

Juan García, el mexicano favorito en el reto de MrBeast. Especial

El apoyo hacia Juan García se volvió un fenómeno enorme entre la comunidad latina, especialmente en México y Estados Unidos. El hombre conectó con la gente por su actitud tranquila, humilde y resistente dentro del reto del supermercado de MrBeast.

Mucha gente comenzó a verlo como “el representante mexicano” dentro de la competencia y en redes sociales aparecieron hashtags, clubs de fans, videos de apoyo y campañas para que gane.

El apoyo a Juan ha llegado de todos lados, desde el cantante Adrián Favela, quien le llevó una serenata afuera del supermercado en donde se encuentra recluido, hasta la agrupación Clave Especial, quien hizo algo similar y además donó 5 mil dólares para la educación de su hijo Ángel, quien abandonó el concurso para continuar estudiando.

Sin embargo, en los últimos días ha resonado fuerte un corrido de apoyo a Juan García que fue publicado en el canal de YouTube de Cantos del Humanismo 4T.

El video ya acumula miles de visualizaciones y decenas de comentarios, donde la mayoría se expresa de él con orgullo y piden que sea el ganador absoluto.

Una de las estrofas dice así:

Juan no se raja firme el corazón contra el mundo entero sin perder la razón. Más de 60 días sin rendirse jamás, un padre de acero que vino a ganar”.

Entre los comentarios de apoyo al mexicano en el reto de MrBeast, se lee:

Que orgullo mexicano, grande es el corazón de un mexicano, no saben con quién se meten.

Y arriba México, ánimo para Juan y toda la raza hispana.

Amé la canción.

¿De qué parte de Hidalgo es Juan? Es mi paisano.

¿Cómo entró Juan García al reto?

Juan García, el mexicano favorito en el reto de MrBeast. Especial

Juan entró originalmente al reto junto a su hijo Ángel, pero el joven decidió abandonar para regresar a sus estudios y trabajo. Desde entonces, Juan continuó solo dentro del supermercado y comenzó a ganarse el cariño de millones de personas en Latinoamérica.

Muchos seguidores dicen que se volvió “el favorito del público” porque evita conflictos y siempre habla de ayudar a su familia.

En redes sociales se volvió tendencia que personas de México, Chile, Perú y otros países apoyaran a Juan con mensajes como “Toda Latinoamérica está con Juan” o “Juan ya ganó”.

Premio de 1 millón de dólares

El desafío consiste en permanecer encerrado dentro de un supermercado en Estados Unidos durante meses, mientras los participantes enfrentan pruebas físicas, mentales y de convivencia para intentar ganar el premio.

El reto inició con un premio de 250 mil dólares, pero debido al éxito viral y a que los participantes resistieron durante meses, MrBeast aumentó la cifra hasta 1 millón de dólares.

Hasta ahora, MrBeast no transmite ese reto del supermercado en vivo de manera oficial. Lo que suele hacer es grabar durante semanas o meses y después editar todo para subir un video final a su canal de YouTube.