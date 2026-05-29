Tunden a turista latina por lo que hizo en la Fontana di Trevi en Roma | VIDEO

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de ingresar a nadar a la famosa Fontana di Trevi, uno de los monumentos históricos más importantes de Roma y que actualmente se encuentra protegido por estrictas medidas de conservación.

Aunque de acuerdo con redes, en un inicio se señaló que podría tratarse de una creadora de contenido buscando generar videos, las imágenes rápidamente provocaron indignación entre turistas y usuarios, quienes calificaron el acto como una falta de respeto hacia el sitio histórico.

¿Qué pasó en la Fontana di Trevi?

A través de redes comenzaron a circular videos del momento exacto en que una mujer, vestida con blusa roja y short negro, ingresó al agua de la Fontana di Trevi mientras decenas de personas observaban sorprendidas.

En las grabaciones se aprecia cómo la mujer nada incluso boca arriba durante algunos segundos dentro de la fuente histórica. Después regresa a la orilla, da algunos pasos y vuelve a entrar al agua antes de notar la presencia del personal de seguridad.

Al percatarse de que los guardias se acercaban, salió rápidamente del lugar. Incluso se observa a su acompañante intentando calmar la situación, aunque finalmente ambos fueron interceptados por elementos de seguridad.

Tunden en redes a mujer que nadó en la Fontana di Trevi

El incidente no pasó desapercibido ni entre los turistas presentes ni entre usuarios de redes sociales, donde comenzaron a surgir comentarios criticando el comportamiento de la mujer.

Muchos señalaron que ingresar a la Fontana di Trevi representa una falta de respeto hacia un monumento histórico y cultural reconocido a nivel mundial.

Otros usuarios incluso mencionaron que este tipo de acciones, realizadas presuntamente para conseguir vistas o viralidad, pueden poner en riesgo la conservación del sitio.

Mujer entra a nadar a la Fontana di Trevi y genera críticas en redes sociales Foto: Canva

¿Cuáles son las consecuencias por entrar a la Fontana di Trevi?

La Fontana di Trevi, inaugurada en 1762, cuenta con medidas de protección y tiene estrictamente prohibido que las personas ingresen al agua.

Aunque los turistas pueden acercarse a la zona permitida para observar el monumento o lanzar monedas, está prohibido nadar o entrar a la fuente.

Las personas que incumplen las reglas pueden recibir multas de hasta 500 euros, además de sanciones adicionales en caso de causar daños al mármol o afectar la estructura histórica. También pueden enfrentar restricciones o vetos para regresar al sitio.

Mujer entra a nadar a la Fontana di Trevi y genera críticas en redes sociales Foto: Canva

¿Cuánto cobra la Fontana di Trevi para entrar?

Debido a la enorme cantidad de visitantes que recibe diariamente, las autoridades de Roma implementaron recientemente nuevas medidas para controlar el acceso.

Desde el pasado 2 de febrero comenzó a cobrarse el ingreso a la zona cercana de la pileta con un costo aproximado de 2 euros, es decir, cerca de 40 pesos mexicanos.

La medida generó opiniones divididas entre usuarios y turistas, ya que mientras algunos consideran que ayuda a evitar aglomeraciones y proteger el lugar, otros creen que limita el acceso a uno de los sitios más emblemáticos de Italia.

Mujer entra a nadar a la Fontana di Trevi y genera críticas en redes sociales Foto: Canva

La Fontana di Trevi es resguardada por el Ayuntamiento de Roma, por lo que las autoridades recuerdan constantemente la importancia de respetar las reglas para preservar este histórico monumento.