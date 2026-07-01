Fallos en la realidad del Metro de la CDMX: ¿Qué son y por qué ocurren?

El Metro de la CDMX oculta oscuros secretos y relatos paranormales bajo las calles de la capital del país. Miles de usuarios relatan en redes sociales sus aterradoras experiencias con los llamados fallos en la realidad o glitches.

Estos inexplicables fenómenos superan las clásicas leyendas de fantasmas y apuntan a severos errores en la lógica humana. Los pasajeros narran terroríficas alteraciones temporales y espaciales durante sus trayectos habituales por la inmensa red del transporte subterráneo.

Pasajeros en el anden del Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las historias inundan plataformas digitales como TikTok, foros de internet e Instagram para alimentar el misterio del subsuelo metropolitano. Los capitalinos comparten testimonios sobre viajes rutinarios que terminan en situaciones completamente ajenas a las leyes naturales, la física y el espacio tridimensional.

La fama de estos relatos captura la atención de miles de internautas diariamente. Los videos con testimonios alcanzan millones de reproducciones y abren el debate sobre la verdadera naturaleza de los túneles subterráneos.

Saltos temporales y estaciones ocultas

El primer fenómeno recurrente documenta inexplicables pérdidas de tiempo entre los usuarios del transporte masivo. Las víctimas abordan un tren por la mañana y salen a la superficie bajo el cielo nocturno, tras percibir un trayecto de apenas unos minutos de duración.

Esta anomalía temporal provoca terror e incluye fallas masivas en los aparatos electrónicos de los pasajeros. Los relojes digitales y los teléfonos celulares pierden su configuración original al atravesar las zonas más profundas y oscuras de la limusina naranja.

Estación vacía en el Metro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El segundo evento terrorífico recibe el nombre del bucle de estaciones o el interminable viaje infinito. Los viajeros suben al vagón, avanzan varias paradas esperando su destino y presencian cómo las puertas abren exactamente en el mismo andén de origen.

Las leyendas urbanas también mencionan el avistamiento de estaciones y vagones fantasma a lo largo de las doce líneas activas. Los trenes detienen su marcha frente a plataformas vacías, antiguas y carentes de iluminación que jamás figuran en el mapa oficial del sistema.

Los creyentes de lo paranormal atribuyen estos eventos a la inmensa carga histórica del suelo mexica. Otros internautas prefieren señalar la supuesta existencia de universos paralelos interconectados mágicamente a través de las vías del tren capitalino.

La explicación científica detrás del misterio

La ciencia y las autoridades capitalinas descartan cualquier origen sobrenatural para estos relatos virales de internet. Los expertos en psicología atribuyen los extraños reportes a factores humanos, problemas médicos y a las pesadas rutinas cotidianas de los pasajeros mexicanos.

La fatiga extrema y la severa privación del sueño detonan el misterio en la gran mayoría de los casos documentados. El cansancio crónico provoca episodios médicos conocidos como "microsueños", donde el cerebro humano desconecta la noción del tiempo de forma involuntaria y abrupta.

Una mujer sentada sola en el vagón del Metro. Foto: Cuartoscuro

La desorientación espacial representa el segundo factor científico clave para explicar estos extraños sucesos bajo la ciudad. La falta de luz solar, la ausencia de ventanas al exterior y la nula señal de GPS alteran por completo la percepción humana.

El cerebro pierde su capacidad natural para medir la velocidad real y la duración exacta del viaje bajo la tierra. El efecto de la rutina automática complementa el diagnóstico definitivo de los neurólogos sobre estos extraños episodios documentados en redes sociales.

El recorrido diario por la misma ruta obliga a la mente a operar bajo un mecanismo de piloto automático constante. Este proceso neurológico borra los recuerdos inmediatos y genera la falsa percepción de un salto temporal o una repetición espacial dentro del Metro de la CDMX.