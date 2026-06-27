Muros verdes del Metro costaron más de 5 mil pesos por metro cuadrado

El metro cuadrado de muro verde en estaciones de la Línea 2 del Metro tuvo un costo de 5 mil 693 pesos, informó este sábado el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En el marco de la rehabilitación integral de la Línea 2 por el mundial, fueron instalados muros verdes en ocho estaciones: Ermita, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Zócalo-Tenochtitlan y Revolución.

Fueron más de 22 mil plantas distribuidas en los muros verdes.

“El precio promedio por metro cuadrado de cada muro verde es de 5 mil 693 pesos, establecidos en factura del proveedor”, indicó el organismo en un comunicado. El costo es asumido por las empresas que participaron en la remodelación de estaciones, agregó el STC.

“El costo de 5 mil 693 pesos por metro cuadrado es incluso inferior al precio común de este tipo de instalaciones verdes, que ronda entre los 7 mil 400 y 10 mil pesos”, afirmó el STC.

El organismo difundió la información luego de que en redes sociales circularon publicaciones que aseguraban un sobre costo millonario en la instalación de los muros verdes.

El STC defendió el proyecto y señaló que los muros verdes son una iniciativa ecológica sustentable con impacto en la salud emocional y física:

Contribuyen con disminución de dióxido de carbono en andenes y recuperación estética y emocional de espacios grises y saturados.

en andenes y recuperación estética y emocional de espacios grises y saturados. Purificación del aire y reducción de contaminantes en zonas de alta concentración humana.

en zonas de alta concentración humana. Mejor percepción del entorno urbano para millones de usuarios diarios.

Reducción del estrés urbano, alineada con políticas públicas de salud mental, entre otras.

“La iniciativa verde en el Metro, a cargo del agrónomo urbano Luis Rebollar, empresario mexicano comprometido con la sustentabilidad ecológica, ha sido presentada en diversos foros, nacionales e internacionales”, señaló el STC.

El Metro exhortó a los usuarios a respetar los muros verdes.