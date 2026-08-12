Dulces de Fede Vigevani: Estos son los sabores y la fecha en que llegarán a México

La noche del martes 11 de agosto, Fede Vigevani se despidió de sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que su participación en el reality show terminara. Sin embargo, la sorpresa no acabó ahí, pues también dio a conocer que su línea de dulces llegará a México en los próximos meses.

El creador de contenido presentó el proyecto durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, donde aprovechó una entrevista para revelar algunos detalles de los productos y adelantar cuándo comenzarán a venderse.

Dulces de Fede Vigevani: ¿cuándo salen a la venta en México? IG

¿Cuándo salen a la venta los dulces de Fede Vigevani?

Al concluir su participación como infiltrado de La Casa de los Famosos, se dio a conocer que la línea de dulces de Fede Vigevani llegará a México en octubre de 2026, aunque todavía no existe un día específico confirmado para el inicio de su comercialización.

El anuncio ocurrió durante la participación del influencer en La Casa de los Famosos México. Fede presentó los productos durante su estancia en el reality y explicó que sus seguidores tendrán que esperar algunas semanas antes de encontrarlos en el mercado.

Por ahora, octubre es el único periodo de lanzamiento confirmado. El precio, el día exacto de salida y la distribución nacional todavía no han sido anunciados de manera oficial.

Dulces de Fede Vigevani: ¿cuándo salen a la venta en México? Captura de pantalla.

¿Cómo se llaman los nuevos dulces de Fede Vigevani y qué tienen de especial?

La línea de dulces lleva por nombre FRIKS y fue presentada como una colaboración con Warheads, marca especializada en golosinas de sabor ácido.

La alianza no es casualidad, ya que, en una entrevista, Vigevani destacó su gusto por los dulces ácidos.

A mí me encantan los dulces ácidos, así que va a ser ácido.

El proyecto fue revelado por Fede durante su participación como habitante infiltrado en La Casa de los Famosos México, lo que permitió que el lanzamiento alcanzara una audiencia todavía mayor mientras el creador participaba en el reality.

Dulces de Fede Vigevani: ¿cuándo salen a la venta en México? Captura de pantalla.

¿A qué saben los dulces de Fede Vigevani? Estos son los sabores que tendrá FRIKS

Una de las principales dudas de los seguidores es a qué saben los dulces de Fede Vigevani. El creador ya dio algunos detalles y confirmó que la propuesta tendrá un perfil frutal y ácido.

Fede explicó que entre los sabores estarán la cereza y la frambuesa. El influencer relacionó esta elección con su propio gusto por las golosinas ácidas, sin asociar específicamente los dulces con algún sabor típico en particular.

Pero la propuesta tendrá un elemento adicional. Fede explicó que los dulces contarán con un relleno blanco con un toque ácido, por lo que la experiencia no se limitará al sabor exterior.

El creador también dejó claro que la intención es ofrecer algo diferente a un caramelo convencional, pues el producto tendrá distintos elementos en su interior.

La elección del perfil ácido también coincide con la identidad de Warheads, cuyo sitio oficial describe a la marca como una referencia en dulces de este tipo.

¿Dónde comprar los dulces FRIKS de Fede Vigevani en México?

Por ahora, no existe una lista oficial y definitiva de tiendas donde se venderán los FRIKS. Los seguidores ya comenzaron a buscar dónde comprar los productos, pero hasta el momento no se ha confirmado públicamente una relación completa de establecimientos físicos o plataformas digitales que los comercializarán.

Este dato es importante porque en redes sociales pueden comenzar a circular versiones sobre posibles puntos de venta. Sin embargo, mientras Fede Vigevani o los canales oficiales de FRIKS no publiquen esa información, no es posible asegurar que una determinada cadena será la encargada de distribuirlos.

Por ello, quienes quieran comprar los dulces desde el primer día deberán estar atentos a los anuncios oficiales que se publiquen conforme se acerque la fecha de lanzamiento.

Dulces de Fede Vigevani: ¿cuándo salen a la venta en México? Captura de pantalla.

¿Fede Vigevani dejó algunos dulces en La Casa de los Famosos?

Tras su salida, el reality publicó un video protagonizado por Fede, en el que el influencer entró por los pasillos detrás de cámaras de La Casa de los Famosos y dejó en el almacén algunas bolsas de FRIKS.

Estoy en el backstage de La Casa de los Famosos… no lo puedo creer, son los pasillos detrás de la casa y es la primera vez que se ve en televisión. Antes de irme quería dejarles un regalo a todos mis compañeros de la casa, voy a dejarles algunos dulces.

Fede señaló que el obsequio surgió después de notar que a sus compañeros les gustaron los dulces y no dejó de mencionar lo nervioso que se sentía.

Voy a entrar al almacén, voy a golpear en la puerta y me voy a ir corriendo.

Después de poner los dulces en el carrito que transporta la comida de los habitantes de la casa, Fede les gritó a sus compañeros para avisarles de la sorpresa.

Chicos, les dejé un regalo, chao, los amo.

Mientras algunos de sus compañeros aún no asimilaban la salida de Fede, otros agradecieron el gestó que tuvo el influencer al obsequiarles dulces.

La expectativa también llega en un momento de alta exposición mediática para Fede Vigevani, tras su paso por La Casa de los Famosos México. El proyecto de los dulces se convirtió así en una de las novedades que el creador presentó durante su paso por el reality.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar para conocer la fecha exacta, el precio, los puntos de venta y el catálogo completo. Mientras tanto, octubre de 2026 ya aparece como la fecha clave para la llegada de FRIKS a México.