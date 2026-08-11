¿Predijo el terremoto? Viralizan a mujer que habló de un sismo en Colombia días antes | VIDEO

Un video publicado días antes del terremoto que sacudió Colombia volvió a tomar fuerza en redes sociales después del movimiento telúrico. En las imágenes, una mujer asegura haber recibido una revelación sobre un fuerte sismo que ocurriría en el país.

El contenido corresponde a una publicación anterior al terremoto del 10 de agosto y, tras el movimiento, usuarios de redes sociales comenzaron a compartirlo como una posible predicción de la tragedia.

Viralizan video de mujer que habría anticipado tragedia en Colombia Captura de pantalla

¿Qué dijo la mujer que habría anticipado la tragedia en Colombia?

El video que se viralizó fue publicado por la terapeuta y angelóloga colombiana María Claudia Forero Mejía en su cuenta de Instagram el pasado 28 de julio de 2026. En la grabación, la mujer comienza su mensaje con una referencia a una supuesta revelación sobre algo que ocurriría en Colombia.

Tuve una revelación de algo muy fuerte que va a pasar en Colombia, que me lo compartieron mis guías y Seres de Luz y hoy quiero compartirlo con todos ustedes para que estemos atentos. ¿Qué es lo que va a pasar?.

En el video, María Claudia comparte cómo fue el momento en el que, según su relato, sus guías espirituales le revelaron un momento trágico que viviría Colombia.

Amadas y bellas almas, estuve o me llevaron, podría decirlo, hacia Jerusalén. Me hablaron en lengua aramea y me dijeron: ‘Se viene un terremoto muy fuerte en Colombia. ¡Oren, oren, oren!’. Fueron las palabras que me dijeron.

Viralizan video de mujer que habría anticipado tragedia en Colombia Captura de pantalla

Finalmente, la terapeuta llamó a sus seguidores a refugiarse en la fe ante una posible emergencia.

El rosario es indispensable para resguardarnos del mal y que nada malo nos vaya a pasar. Estamos en tiempos de crisis y tenemos que cobijarnos con el manto sagrado de la Virgen María. Se los quería compartir para que oren y no tengamos ningún problema más adelante con nuestros familiares y en nuestra vida. ¡Dios los bendiga!

¿Qué se sabe de la mujer que posiblemente predijo el terremoto?

Después del sismo registrado en Colombia, María Claudia publicó otro video en su cuenta de Instagram, en el que señaló que el acontecimiento correspondía con aquello que, según su testimonio, le habían revelado sus guías el 28 de julio.

Amadas, bellas y preciosas almas, un cordial saludo para todas ustedes. En este momento estamos viviendo situaciones bastante tristes y dolorosas por el terremoto que acaba de pasar en mi Colombia querida, mucho dolor, muchas situaciones de tristeza y desolación.

La terapeuta mencionó que, debido al sismo, se presentaron cortes de energía y gas, además de que tenía poca batería en su teléfono celular. Por esta razón, señaló que, cuando tuviera la oportunidad de restablecer sus servicios, regresaría a redes sociales para aclarar más dudas sobre la supuesta predicción y el sismo del 10 de agosto.

La publicación volvió a cobrar relevancia después del terremoto, ya que usuarios de redes sociales relacionaron el mensaje del 28 de julio con el movimiento telúrico ocurrido días después.

No obstante, que una publicación anterior coincida con un acontecimiento posterior no demuestra por sí misma que se haya realizado una predicción científica del terremoto.

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¿Se pueden predecir terremotos y otras tragedias? Esto dice la ciencia

La posibilidad de anticipar un terremoto con días de anticipación es una de las preguntas que más aparecen después de un gran movimiento telúrico.

La respuesta de la ciencia es contundente: actualmente no es posible predecir un terremoto con precisión.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ni esta institución ni otros científicos han conseguido predecir un gran terremoto. La ciencia sí permite calcular probabilidades de que ocurra actividad sísmica en determinadas regiones durante periodos específicos, pero esto es diferente a señalar el día, la hora y el lugar exactos de un terremoto.

También existe una diferencia importante entre una predicción sísmica y una alerta temprana.

Una alerta temprana no significa que los científicos sepan que un terremoto ocurrirá varios días antes. Estos sistemas detectan el movimiento una vez que el terremoto ya comenzó y pueden emitir una advertencia antes de que las ondas sísmicas lleguen a determinadas zonas.

El USGS también señala que no existe actualmente una forma científicamente comprobada de anticipar un terremoto específico. Para hablar de una predicción sería necesario establecer previamente su ubicación, magnitud y momento, algo que la tecnología disponible todavía no puede determinar.

Por ello, aunque el video de María Claudia Forero Mejía fue publicado antes del terremoto y posteriormente adquirió relevancia en redes sociales, la coincidencia temporal no constituye una prueba científica de que el movimiento telúrico haya sido predicho.