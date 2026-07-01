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Solidaridad: Dónde están los centros de acopio en la CDMX para ayudar a Venezuela

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para donar alimentos no perecederos, artículos de higiene y material de curación

Por: Hilda Castellanos-Lanzarin

Una excavadora con pinza trabaja en la zona de un edificio derrumbado tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela.
Una excavadora con pinza trabaja en la zona de un edificio derrumbado tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela.REUTERS

A casi una semana de los devastadores sismos que sacudieron a Venezuela y que han dejado más de 2 mil personas fallecidas, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó una red de 22 centros de acopio para reunir ayuda humanitaria y que será destinada a las comunidades venezolanas afectadas.

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se hizo un llamado a la población capitalina a sumarse a la colecta con alimentos no perecederos, agua embotellada, leche en polvo, artículos de higiene personal y material de curación, con el propósito de atender las necesidades más urgentes.

Entre los productos que pueden llevarse a los centros de acopio se encuentran atún, sardinas, frijoles y fruta enlatada, galletas, cereal, chocolates, café soluble, aceite de cocina, harina de maíz, sueros orales y leche en polvo, esta última considerada prioritaria para la atención de niñas y niños.

También se recibirán cepillos y pasta dental, jabón, champú, papel higiénico, gel antibacterial, pañales para infantes y adultos, toallas sanitarias, rastrillos y otros artículos de higiene, además de botiquines, gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada, curitas, repelente y bloqueador solar.

Un elemento de bomberos labora en la zona de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira, Venezuela.
Un elemento de bomberos labora en la zona de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira, Venezuela.REUTERS

Las autoridades precisaron que no se aceptarán prendas de vestir o calzado usado, medicamentos caducos o sujetos a receta médica controlada, dinero en efectivo, alimentos frescos ni envases de vidrio, debido a las complicaciones que representan para su traslado y distribución.

Los centros de acopio fueron habilitados en las 16 alcaldías de la CDMX, entre ellos el Parque de la Bombilla, en Álvaro Obregón; la Glorieta de Insurgentes, en Cuauhtémoc; el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero; el Metro San Joaquín, en Miguel Hidalgo; el Kiosco de Huipulco, en Tlalpan; la Alameda del Sur, en Coyoacán.

También se habilitaron centros de colecta en diversas Utopías y espacios públicos en Iztapalapa, además de puntos instalados en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

LISTA COMPLETA DE CENTROS DE ACOPIO

  1. Parque de la Bombilla. Av. De la Paz, esq. Av. Insurgentes Sur s/n, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón
  2. Foro Cultural. Av. Cuitláhuac s/n, colonia Liberación, alcaldía Azcapotzalco
  3. Monumento Francisco Villa en el Parque de los Venados s/n (a un costado de la alcaldía). Av. División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez
  4. Alameda del Sur. Canal de Miramontes s/n, esquina Calzada de las Bombas, colonia Las Campanas, alcaldía Coyoacán
  5. Glorieta de los Insurgentes. Av. Chapultepec e Insurgentes s/n, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
  6. Pilares Contadero. Prolongación 16 de septiembre s/n, colonia El Contadero, alcaldía Cuajimalpa
  7. Pilares Campos Revolución. Av. Emiliano Zapata s/n, colonia Zona Escolar Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero
  8. Casa de Gobierno GAM-B. Payta 602, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero
  9. Deportivo Hermanos Galeana. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero
  10. Bajo puente Metro Coyuya. Av. Plutarco Elías Calles y avenida Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3) s/n, entre barrio Los Reyes y Fraccionamiento Coyuya, alcaldía Iztacalco
  11. Utopía Ixtapalcalli (cultural). Cuauhtémoc 55, colonia Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa
  12. Utopía Meyehualco. Calle 71 y av. 6 s/n, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa
  13. Estacionamiento Soriana UAM. Av. San Lorenzo 1863, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa
  14. Comercial Mexicana Las torres. Octavio Sentíes s/n, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Primera Ampliación de Santiago, alcaldía Iztapalapa
  15. Casa Popular. Av. Luis Cabrera s/n, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía La Magdalena Contreras
  16. Metro San Joaquín. Laguna de Términos s/n, colonia Pensil Sur, alcaldía Miguel Hidalgo
  17. Oficina de la Casa de Gobierno. Nuevo León 200, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta
  18. Estacionamiento Bosque de Tláhuac. Av. La turba s/n, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac
  19. Kiosco de Huipulco. Av. Acueducto s/n, colonia Pueblo de San Lorenzo Huipulco, alcaldía Tlalpan
  20. Parque Prof. José Castillo Farreras. Av. de la Industria 280, colonia Moctezuma 2ª Sección, alcaldía Venustiano Carranza
  21. CETRAM Francisco Goitia. Av. 20 de noviembre 6, colonia San Marcos, alcaldía Xochimilco

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