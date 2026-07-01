Solidaridad: Dónde están los centros de acopio en la CDMX para ayudar a Venezuela

A casi una semana de los devastadores sismos que sacudieron a Venezuela y que han dejado más de 2 mil personas fallecidas, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó una red de 22 centros de acopio para reunir ayuda humanitaria y que será destinada a las comunidades venezolanas afectadas.

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se hizo un llamado a la población capitalina a sumarse a la colecta con alimentos no perecederos, agua embotellada, leche en polvo, artículos de higiene personal y material de curación, con el propósito de atender las necesidades más urgentes.

Entre los productos que pueden llevarse a los centros de acopio se encuentran atún, sardinas, frijoles y fruta enlatada, galletas, cereal, chocolates, café soluble, aceite de cocina, harina de maíz, sueros orales y leche en polvo, esta última considerada prioritaria para la atención de niñas y niños.

También se recibirán cepillos y pasta dental, jabón, champú, papel higiénico, gel antibacterial, pañales para infantes y adultos, toallas sanitarias, rastrillos y otros artículos de higiene, además de botiquines, gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada, curitas, repelente y bloqueador solar.

Un elemento de bomberos labora en la zona de un edificio derrumbado tras los terremotos en La Guaira, Venezuela. REUTERS

Las autoridades precisaron que no se aceptarán prendas de vestir o calzado usado, medicamentos caducos o sujetos a receta médica controlada, dinero en efectivo, alimentos frescos ni envases de vidrio, debido a las complicaciones que representan para su traslado y distribución.

Los centros de acopio fueron habilitados en las 16 alcaldías de la CDMX, entre ellos el Parque de la Bombilla, en Álvaro Obregón; la Glorieta de Insurgentes, en Cuauhtémoc; el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero; el Metro San Joaquín, en Miguel Hidalgo; el Kiosco de Huipulco, en Tlalpan; la Alameda del Sur, en Coyoacán.

También se habilitaron centros de colecta en diversas Utopías y espacios públicos en Iztapalapa, además de puntos instalados en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

LISTA COMPLETA DE CENTROS DE ACOPIO