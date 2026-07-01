Solidaridad: Dónde están los centros de acopio en la CDMX para ayudar a Venezuela
A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para donar alimentos no perecederos, artículos de higiene y material de curación
A casi una semana de los devastadores sismos que sacudieron a Venezuela y que han dejado más de 2 mil personas fallecidas, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó una red de 22 centros de acopio para reunir ayuda humanitaria y que será destinada a las comunidades venezolanas afectadas.
A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se hizo un llamado a la población capitalina a sumarse a la colecta con alimentos no perecederos, agua embotellada, leche en polvo, artículos de higiene personal y material de curación, con el propósito de atender las necesidades más urgentes.
Entre los productos que pueden llevarse a los centros de acopio se encuentran atún, sardinas, frijoles y fruta enlatada, galletas, cereal, chocolates, café soluble, aceite de cocina, harina de maíz, sueros orales y leche en polvo, esta última considerada prioritaria para la atención de niñas y niños.
También se recibirán cepillos y pasta dental, jabón, champú, papel higiénico, gel antibacterial, pañales para infantes y adultos, toallas sanitarias, rastrillos y otros artículos de higiene, además de botiquines, gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada, curitas, repelente y bloqueador solar.
Las autoridades precisaron que no se aceptarán prendas de vestir o calzado usado, medicamentos caducos o sujetos a receta médica controlada, dinero en efectivo, alimentos frescos ni envases de vidrio, debido a las complicaciones que representan para su traslado y distribución.
Los centros de acopio fueron habilitados en las 16 alcaldías de la CDMX, entre ellos el Parque de la Bombilla, en Álvaro Obregón; la Glorieta de Insurgentes, en Cuauhtémoc; el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero; el Metro San Joaquín, en Miguel Hidalgo; el Kiosco de Huipulco, en Tlalpan; la Alameda del Sur, en Coyoacán.
También se habilitaron centros de colecta en diversas Utopías y espacios públicos en Iztapalapa, además de puntos instalados en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.
LISTA COMPLETA DE CENTROS DE ACOPIO
- Parque de la Bombilla. Av. De la Paz, esq. Av. Insurgentes Sur s/n, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón
- Foro Cultural. Av. Cuitláhuac s/n, colonia Liberación, alcaldía Azcapotzalco
- Monumento Francisco Villa en el Parque de los Venados s/n (a un costado de la alcaldía). Av. División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez
- Alameda del Sur. Canal de Miramontes s/n, esquina Calzada de las Bombas, colonia Las Campanas, alcaldía Coyoacán
- Glorieta de los Insurgentes. Av. Chapultepec e Insurgentes s/n, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
- Pilares Contadero. Prolongación 16 de septiembre s/n, colonia El Contadero, alcaldía Cuajimalpa
- Pilares Campos Revolución. Av. Emiliano Zapata s/n, colonia Zona Escolar Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero
- Casa de Gobierno GAM-B. Payta 602, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero
- Deportivo Hermanos Galeana. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección, alcaldía Gustavo A. Madero
- Bajo puente Metro Coyuya. Av. Plutarco Elías Calles y avenida Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3) s/n, entre barrio Los Reyes y Fraccionamiento Coyuya, alcaldía Iztacalco
- Utopía Ixtapalcalli (cultural). Cuauhtémoc 55, colonia Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa
- Utopía Meyehualco. Calle 71 y av. 6 s/n, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa
- Estacionamiento Soriana UAM. Av. San Lorenzo 1863, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa
- Comercial Mexicana Las torres. Octavio Sentíes s/n, esquina Ermita Iztapalapa, colonia Primera Ampliación de Santiago, alcaldía Iztapalapa
- Casa Popular. Av. Luis Cabrera s/n, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía La Magdalena Contreras
- Metro San Joaquín. Laguna de Términos s/n, colonia Pensil Sur, alcaldía Miguel Hidalgo
- Oficina de la Casa de Gobierno. Nuevo León 200, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta
- Estacionamiento Bosque de Tláhuac. Av. La turba s/n, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac
- Kiosco de Huipulco. Av. Acueducto s/n, colonia Pueblo de San Lorenzo Huipulco, alcaldía Tlalpan
- Parque Prof. José Castillo Farreras. Av. de la Industria 280, colonia Moctezuma 2ª Sección, alcaldía Venustiano Carranza
- CETRAM Francisco Goitia. Av. 20 de noviembre 6, colonia San Marcos, alcaldía Xochimilco