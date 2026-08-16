Murió Félix, gato que permaneció 37 días atrapado entre los escombros tras sismos en Venezuela

Félix, un gato que sobrevivió durante 37 días atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó tras los terremotos del 24 de junio de 2026 en La Guaira, Venezuela, murió este 15 de agosto. El felino se convirtió en un símbolo de esperanza, pero su cuerpo no resistió las consecuencias de permanecer más de un mes sin agua ni alimento.

Dianny D'Amelio, veterinaria encargada de atenderlo, confirmó la muerte del animal por medio de una publicación en Instagram. La especialista explicó que presentó un paro respiratorio relacionado con la deshidratación y el severo desgaste físico que sufrió durante su prolongado atrapamiento.

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Pese a los cuidados que recibió desde su rescate, el organismo del gato de cuatro años continuaba muy debilitado. Los médicos veterinarios intentaron estabilizarlo, pero la gravedad de su estado terminó por complicar su recuperación.

¿De qué murió el gato Félix?

De acuerdo con la veterinaria, Félix sufrió un paro respiratorio provocado por las graves secuelas que dejó su permanencia entre los escombros. Aunque inicialmente mostró algunos avances, su cuerpo enfrentaba un daño importante debido a la falta de agua y comida.

A través de un emotivo mensaje, D'Amelio destacó que la historia del gatito consiguió despertar la solidaridad y unir a muchas personas que siguieron de cerca su evolución.

"Los caminos de la vida y los tiempos de Dios son perfectos, aunque a nuestro entender humano a veces nos cueste aceptarlos. Este pequeño sobrevivió al caos y al dolor para llegar a nuestros brazos, y ese no fue un hecho fortuito. Su propósito divino no era solo el de resistir a la tragedia, sino el de sacarnos lo mejor de nosotros mismos: nos enseñó la urgencia de la compasión, unió a un país entero en torno a la esperanza y nos recordó el valor sagrado de cada vida", expresó la veterinaria.

Antes de su muerte, el felino pudo reencontrarse con Francis García, su dueña, quien tuvo la oportunidad de abrazarlo, hablarle y acompañarlo en la despedida.

"Además, Dios en su infinita misericordia, le regaló un último y hermoso milagro antes de su partida: le dio el tiempo exacto para reencontrarse con su mamá humana, para recibir su último abrazo, escuchar su voz y sentir el calor de su amor en una despedida llena de paz. Ese momento sagrado selló su paso por este mundo, demostrándonos que el amor verdadero trasciende cualquier dolor", agregó en su mensaje.

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Para cerrar su publicación, la especialista señaló que Félix ya no sentía dolor y que su paso por el mundo había logrado conmover a numerosas personas.

"Ya no sufre, y su misión de despertar tanto amor en nuestros corazones ha sido cumplida con creces", manifestó D'Amelio con claro pesar.

La historia de Félix, el gato que sobrevivió 37 días entre los escombros

Todo comenzó el 24 de junio de 2026, cuando dos sismos afectaron varias localidades del estado La Guaira en Venezuela. En Catia La Mar, el edificio donde vivía Francis García con su familia se derrumbó durante el desastre.

Cinco bloques de 14 pisos formaban parte del conjunto habitacional. Las secciones A y B quedaron completamente destruidas, incluida la primera de ellas, donde se encontraba el departamento de la familia.

Por tratarse de un día feriado, Francis había viajado a Caracas con su hermana y su sobrino de tres años. Dentro del inmueble permanecieron su padre y sus dos gatos, Félix y Luca, mientras que su madre había salido a comprar antes de que se registraran los movimientos.

Además de quedarse sin hogar, la joven perdió sus pertenencias y la computadora que utilizaba para trabajar y estudiar. Sin embargo, su mayor preocupación era conocer el paradero de su padre y sus mascotas.

Francis García buscó a sus gatos durante más de un mes

A lo largo de 37 días, Francis mantuvo la esperanza de recibir noticias favorables. La búsqueda terminó marcada por el dolor cuando, el 27 de julio, los rescatistas recuperaron el cuerpo de su padre.

Esa misma jornada, la familia también supo que Luca, el otro gato que se encontraba en el departamento, no había logrado sobrevivir al derrumbe.

Cuatro días más tarde ocurrió algo que parecía imposible. El 31 de julio, integrantes del grupo de rescate de PDVSA localizaron a Félix con vida debajo de una enorme losa.

Gracias a la estructura metálica de un colchón, el animal quedó protegido y no sufrió lesiones por aplastamiento. Para llegar hasta él, los rescatistas tuvieron que levantar parte de los restos del edificio.

Una fotografía permitió que Francis reconociera a Félix

Francis se enteró del rescate después de encontrar una imagen de su mascota en un grupo de WhatsApp. En cuanto lo reconoció, salió para reunirse con él, aunque para ese momento ya había sido trasladado a un hospital veterinario provisional.

Dentro de un McDonald's del sector Caribe, en Caraballeda, especialistas y voluntarios instalaron un espacio para atender a decenas de animales afectados por el desastre. En ese lugar comenzó el tratamiento del felino.

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Al ingresar, Félix presentaba desnutrición extrema, deshidratación severa, dolor generalizado, raspones y heridas superficiales. A pesar de su delicada condición, no tenía daños causados directamente por el peso de los escombros.

El sobrepeso de Félix pudo ayudarlo a resistir

Antes del terremoto, Félix era un gato con sobrepeso. Los veterinarios consideraron que sus reservas de grasa pudieron ayudarlo a sobrevivir durante los 37 días que pasó sin comida.

Esta característica habría permitido que su organismo resistiera durante más tiempo en condiciones extremas. Por ello, los especialistas calificaron su hallazgo con vida como un verdadero milagro.

Después de conocer su historia, algunas personas incluso propusieron cambiar su nombre de Félix a Fénix, en referencia al ser mitológico que renace de sus cenizas.

Félix se convirtió en el pequeño milagro de su dueña

Mediante un video, Francis agradeció el trabajo del grupo de rescate de PDVSA, así como el esfuerzo de médicos veterinarios, auxiliares y voluntarios que atendieron al animal. También reconoció el cariño de quienes permanecieron pendientes de su evolución.