"Farmear aura" llega a México: así fue la primera batalla que causó furor en Veracruz

Si últimamente has visto en redes frases como “+1,000 de aura” o “-5,000 de aura”, no, no se trata de una nueva habilidad de algún videojuego. Es una de las modas que más terreno ha ganado en internet y ahora ya llegó a México con todo y competencias presenciales.

Las llamadas batallas de “farmear aura” ya comenzaron a llamar la atención fuera de TikTok y otras plataformas. El primer evento de este tipo en México se realizó en el puerto de Veracruz, donde los participantes se enfrentaron con una misión bastante particular: demostrar quién tenía más presencia y lograr que el público reaccionara.

La dinámica parece sencilla, pero tiene sus propias reglas no escritas. Bailes, poses, gestos, movimientos sacados de memes y hasta tendencias como el mewing forman parte del repertorio.

¿Qué significa "farmear aura"?

Para entender la tendencia hay que separar las dos palabras que forman la expresión.

"Farmear" viene del mundo de los videojuegos. El término se relaciona con repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia o puntos. En internet se tomó esa idea y se llevó al terreno de la personalidad.

Por otro lado, "aura" se utiliza en redes sociales para hablar de la presencia, seguridad, carisma o actitud que proyecta una persona. No tiene que ver necesariamente con cuestiones espirituales.

Así nació la expresión "farmear aura", que básicamente significa hacer algo que te haga quedar bien, impresionar a los demás o verte seguro en una determinada situación.

Por eso, cuando alguien tiene una respuesta ingeniosa, realiza una jugada inesperada o simplemente logra salir bien de un momento complicado, los usuarios pueden decir que "ganó aura".

Farmear aura TikTok

Si ocurre lo contrario y alguien queda en ridículo, entonces perdió puntos.

La escala, por supuesto, es completamente inventada. Que alguien tenga "+10,000 de aura" no significa absolutamente nada fuera del juego de internet.

De los memes a las batallas presenciales

Lo curioso es que una expresión que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en una competencia.

Las batallas de aura enfrentan a dos o más participantes que tienen unos cuantos segundos para demostrar su capacidad de llamar la atención. Pueden bailar, posar, hacer gestos o utilizar movimientos que el público reconoce de videos virales.

Una de las referencias que puede aparecer en estas competencias es el famoso "six-seven", además del mewing y otras poses que se han convertido en parte del lenguaje de internet.

Farmear aura TikTok

No se trata de una pelea física. Aquí gana quien consigue provocar la mejor reacción.

Dependiendo del evento, el ganador puede ser elegido por el público, mediante votaciones o simplemente por la respuesta que genere su actuación.

Veracruz fue escenario de la primera batalla en México

La tendencia finalmente dio el salto de las pantallas a la vida real en Veracruz, donde se organizó el primer evento de este tipo en México.

La dinámica rápidamente llamó la atención porque convierte algo que normalmente ocurre en videos de TikTok en una especie de espectáculo en vivo.

Los participantes tienen que improvisar y apoyarse en aquello que conocen de la cultura de internet: memes, bailes, gestos, referencias deportivas y hasta la estética de los llamados personajes "sigma".

Y justo ahí está parte de la gracia. No hace falta ser un bailarín profesional ni tener una habilidad especial. La idea es tener actitud, jugar con el momento y conseguir que los demás reaccionen.

¿Por qué se hizo tan popular "farmear aura"?

El éxito de la expresión tiene mucho que ver con su sencillez. Cualquier situación puede convertirse en una oportunidad para "ganar" o "perder aura".

Un comentario ingenioso, una entrada espectacular, una buena jugada deportiva o incluso una situación incómoda pueden recibir su respectiva puntuación imaginaria.

Farmear aura TikTok

El concepto creció especialmente en TikTok y comunidades relacionadas con videojuegos, anime, deportes y memes. Después, los streamers y creadores de contenido ayudaron a que la expresión se extendiera por Latinoamérica.