Cantan "Cielito Lindo" bajo la lluvia tras la victoria de México en el Ángel de la Independencia

Con el "Cielito Lindo" vibrando entre la lluvia y las banderas en Paseo de la Reforma, la afición mexicana volvió a demostrar por qué es considerada una de las más apasionadas del mundo.

La fuerte lluvia registrada la tarde de este jueves en la Ciudad de México, no fue impedimento para que cientos de aficionados celebraran la victoria de la Selección Mexicana.

Familias enteras se congregaron sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, para festejar los primeros dos puntos del equipo. Entre cánticos, porras y banderas, los asistentes convirtieron la emblemática avenida en una auténtica fiesta.

Foto: Captura de video

La lluvia no apagó la celebración:

En redes sociales, comenzaron a circular videos que muestran a los aficionados celebrando bajo la lluvia. Aunque algunos buscaron resguardarse a unos metros del Ángel de la Independencia, el entusiasmo se mantuvo intacto.

Con sombreros y completamente empapados, los seguidores de la Selección Mexicana entonaron el tradicional "Cielito Lindo", uno de los cánticos más representativos de la afición nacional.

El diluvio que está cayendo y aún así la gente celebrando en el Ángel 😭🫶🏻🇲🇽✨ pic.twitter.com/LmClYDrqAc — Marie🌸 (@ma_fe79) June 11, 2026

Fiesta en Reforma tras la victoria:

La celebración se extendió por varios puntos de la capital, pero fue en Reforma donde se concentró gran parte de la euforia. Banderas, playeras mojadas y voces unidas crearon una postal que reflejó la emoción de los aficionados tras la victoria de México sobre Sudáfrica en su primer partido del Mundial.

La intensa #lluvia que cayó sobre la #CDMX no impidió que la fiesta tricolor llegara al Ángel de la Independencia tras el triunfo de #México contra #Sudáfrica en el partido inaugural del #Mundial. Así se vivió la euforia de los aficionados:



VIDEO: @OnDemand_News |… pic.twitter.com/az99elOB9z — Nacho Lozano (@nacholozano) June 11, 2026

La emoción fue tal, que algunos aficionados incluso se quitaron las playeras para continuar con los festejos bajo la lluvia. En los videos compartidos en redes sociales se observa a varios seguidores del Tricolor cantando, saltando y celebrando sin importar el clima, mientras otros ondeaban banderas y coreaban consignas en apoyo.

El ambiente fue de auténtica fiesta y demostró que ni la lluvia es capaz de frenar la pasión de los seguidores del Tricolor.