La tercera temporada de Euphoria acaba de dejar fuera a uno de sus personajes más importantes. En el episodio más reciente, Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, muere tras quedar enterrado vivo y ser mordido por una serpiente.

Pero después de la emisión del capítulo que rápidamente se convirtió en tendencia, el actor también contó cómo fue grabar esa escena y varios detalles que sorprendieron a los fans.

Asimismo, HBO compartió un detrás de cámaras tras el capítulo del domingo 24 de mayo, donde Elordi habló del final de Nate y de las condiciones en las que filmó la secuencia dentro de un ataúd real.

Así se grabó la muerte de Nate Jacobs en Euphoria temporada 3 Captura de Pantalla

Así fue la muerte de Nate Jacobs en Euphoria

En el episodio “Rain or Shine”, Nate termina secuestrado y enterrado vivo por unos prestamistas que buscan cobrarle a Cassie un millón de dólares para liberarlo. Mientras ella intenta conseguir ayuda, Nate permanece atrapado dentro de un ataúd bajo tierra.

La situación empeora cuando una serpiente de cascabel lo muerde antes de que puedan rescatarlo. Cuando Cassie finalmente llega al lugar, ya es demasiado tarde.

El episodio marca un cambio importante para el personaje de Sydney Sweeney, ya que Cassie queda viuda apenas unos meses después de casarse con Nate.

Sobre el cierre de su personaje, Jacob Elordi comentó que le pareció una forma adecuada de terminar la historia de Nate, especialmente después de todas las decisiones que tomó durante la serie.

El siguiente video contiene spoilers:

Jacob Elordi grabó encerrado dentro de un ataúd

Uno de los temas que más llamó la atención fue cómo se filmó la escena.

El actor contó que el ataúd era tan pequeño que apenas podía moverse. Sus hombros tocaban los lados y prácticamente no tenía espacio para mover los brazos. Además, cuando cerraban la tapa, todo quedaba completamente oscuro.

Aun así, Jacob Elordi dijo que el ambiente dentro del ataúd terminó siendo bastante tranquilo.

El equipo de especialistas también explicó que una de sus prioridades durante el rodaje era cuidar el suministro de oxígeno mientras el actor permanecía dentro de la caja.

Así se grabó la muerte de Nate Jacobs en Euphoria temporada 3 Captura de Pantalla

Otro detalle que sorprendió a muchos fans fue que la producción utilizó serpientes reales durante la grabación.

Según contó Elordi, el creador de la serie, Sam Levinson, quería que la escena se sintiera lo más real posible, así que llevaron tanto una serpiente de cascabel como una boa constrictora al set.

El actor admitió que escuchar a las serpientes mientras estaba encerrado sí fue incómodo, aunque aseguró que la boa terminó siendo bastante tranquila durante la filmación. Incluso contó que el animal simplemente se acomodó junto a él dentro del ataúd.

Reproducir It's getting dangerous out here. Stream new episodes of #Euphoria on Sundays at 9pm ET on HBO Max.

¿Qué sigue para Euphoria temporada 3?

La muerte de Nate Jacobs ocurre cuando la tercera temporada ya se acerca a sus últimos episodios.

La nueva entrega de Euphoria tardó varios años en llegar debido a retrasos en producción y cambios en los guiones. Además, la serie también enfrentó cambios importantes en el elenco tras la salida de Barbie Ferreira y la muerte de Angus Cloud.

A pesar de eso, la temporada trajo de regreso a figuras como Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Jacob Elordi. También sumó nuevos nombres como Rosalía y Sharon Stone.

Meses antes del estreno, el actor ya había adelantado que Nate tendría una versión diferente en esta temporada. Sin embargo, pocos esperaban que el personaje terminara saliendo de la serie de esta manera.

Por ahora, lo único que se sabe es que la tercera temporada de Euphoria termina este 31 de mayo de 2026.