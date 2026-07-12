VIDEO: ¿Qué es una shelf cloud? La enorme nube que sorprendió al sur de CDMX

Una nube de gran tamaño sorprendió a habitantes del sur de la Ciudad de México, poco antes de que se registrara una fuerte tormenta en la zona.

El fenómeno fue captado por algunas cámaras sobre la alcaldía Tlalpan, donde una formación conocida como shelf cloud, o nube estante, avanzó sobre el cielo con una apariencia baja y extendida. Por su forma, este tipo de nube suele llamar la atención, ya que parece una franja horizontal que desciende antes de la lluvia.

La nube apareció minutos antes de que la tormenta alcanzara la zona, por lo que varios habitantes compartieron imágenes y videos del fenómeno en redes sociales.

¿Qué es una shelf cloud?

Una shelf cloud es una nube baja y alargada que se forma en el borde delantero de algunas tormentas. También se le conoce como nube estante o nube cinturón, debido a la manera en que se extiende sobre el horizonte.

Este tipo de formación suele aparecer cuando el aire frío que desciende de una tormenta avanza hacia el suelo y empuja el aire cálido y húmedo que se encuentra cerca de la superficie. Ese choque favorece la condensación y da origen a la nube con forma de “repisa”.

Aunque su aspecto puede parecer amenazante, una shelf cloud no es lo mismo que un tornado. A diferencia de los tornados, estas nubes no giran en forma de embudo ni descienden como una columna hacia el suelo.

¿Una nube estante es peligrosa?

La nube por sí misma no representa el mayor riesgo, pero sí puede anunciar la llegada de una tormenta con lluvia intensa, rachas de viento, actividad eléctrica o caída de granizo.

Por eso, cuando se observa una nube estante, lo recomendable es resguardarse, evitar zonas abiertas y no permanecer debajo de árboles, estructuras ligeras o espectaculares.

Una nube cinturón Especial

En la Ciudad de México, este tipo de fenómenos puede presentarse durante la temporada de lluvias, especialmente cuando hay suficiente humedad y condiciones para el desarrollo de tormentas fuertes.

La aparición de la shelf cloud en Tlalpan dejó una de las imágenes más llamativas de la tarde, justo antes de que la lluvia alcanzara distintas zonas del sur de la capital.