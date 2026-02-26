Tips para quitarle las espinas al pescado

Retirar las espinas del pescado antes de cocinarlo o servirlo es un paso clave tanto en la cocina del hogar como en la profesional. Las espinas, aunque sean pequeñas, pueden causar molestias o incluso problemas si se ingieren por accidente. Además, un filete libre de espinas mejora la experiencia al comer, especialmente cuando se prepara para niños o personas mayores.

También permite aprovechar mejor la carne y presentar platillos más limpios y agradables. Por eso, aprender cómo quitarle las espinas al pescado correctamente es una habilidad útil que aporta seguridad y calidad a cualquier receta.

¿Cómo quitar las espinas del pescado?

Contar con los utensilios adecuados hace que el proceso sea más sencillo y evita que el pescado se rompa.

Cuchillo filetero flexible y bien afilado: ayuda a separar la carne de la espina central sin desperdiciar producto.

ayuda a separar la carne de la espina central sin desperdiciar producto. Pinzas para pescado: permiten retirar espinas pequeñas con mayor precisión y sin dañar el filete.

permiten retirar espinas pequeñas con mayor precisión y sin dañar el filete. Tabla firme y estable: evita que el pescado se mueva mientras trabajas.

evita que el pescado se mueva mientras trabajas. Buena iluminación: facilita ver espinas delgadas que pueden pasar desapercibidas.

Antes de comenzar, es recomendable lavar el pescado y secarlo bien con papel absorbente. Esto mejora el agarre y reduce el riesgo de que resbale. Si el pescado estaba congelado, debe descongelarse lentamente en refrigeración para conservar su textura. Tener todo listo antes de empezar ayuda a trabajar con calma y obtener mejores resultados al quitarlas.

La forma de retirar las espinas depende de si se trata de un pescado entero o de filetes.

Pescado entero:

Coloca el pescado sobre la tabla con estabilidad.

Haz un corte desde la cabeza hasta la cola, siguiendo la espina central y manteniendo el cuchillo lo más pegado posible al hueso.

Separa con cuidado el filete y repite el procedimiento del otro lado.

Una vez obtenidos los filetes, pasa los dedos por el centro para localizar espinas pequeñas.

Retira cada espina con las pinzas, tirando suavemente en la misma dirección en la que está colocada.

Trabajar despacio permite conservar la mayor cantidad de carne posible.

Filetes:

Coloca el filete con la piel hacia abajo.

Pasa los dedos por la parte central para detectar las espinas pequeñas.

Sujeta cada espina con la pinza y jala en la dirección correcta para no desgarrar el pescado.

Repite el proceso hasta que al tacto no se sientan restos duros.

Un consejo práctico es colocar las espinas retiradas en un recipiente con agua para mantener limpia la zona de trabajo.

¿Por qué son peligrosas las espinas del pescado?

Aunque son comunes, las espinas pueden representar un riesgo si no se retiran bien. Los riesgos más frecuentes son:

Atragantamiento: Pueden atorarse en la garganta si se tragan sin masticar adecuadamente.

Pueden atorarse en la garganta si se tragan sin masticar adecuadamente. Molestias o heridas: Al ser rígidas y puntiagudas, pueden causar pequeñas lesiones en boca o garganta.

Al ser rígidas y puntiagudas, pueden causar pequeñas lesiones en boca o garganta. Complicaciones médicas poco frecuentes: en casos aislados, una espina puede incrustarse más profundamente y requerir atención médica.

Si después de comer pescado se siente dolor al tragar, sensación de algo atorado o dificultad para ingerir alimentos, es importante prestar atención. En caso de dolor intenso o problemas para respirar, se debe buscar atención médica. Retirar correctamente las espinas antes de cocinar reduce significativamente estos riesgos.

Tips para quitarle las espinas al pescado Canva

¿Qué pescados tienen menos espinas?

Aunque todos los pescados tienen estructura ósea, algunos resultan más prácticos porque presentan menos espinas o estas son fáciles de retirar.

Atún: Suele venderse en cortes limpios y casi sin espinas visibles.

Suele venderse en cortes limpios y casi sin espinas visibles. Bacalao: los lomos generalmente vienen sin espinas.

los lomos generalmente vienen sin espinas. Bonito: Su carne firme facilita cortes limpios.

Su carne firme facilita cortes limpios. Merluza : en filete suele comercializarse ya revisada.

: en filete suele comercializarse ya revisada. Rape y fletán: se venden en porciones con pocas espinas.

se venden en porciones con pocas espinas. Panga y tilapia: opciones populares por su textura suave y mínima presencia de espinas.

Elegir estas variedades puede simplificar la preparación, sobre todo cuando se cocina para personas que prefieren evitar cualquier riesgo.

Tips para quitarle las espinas al pescado Canva

Aprender cómo quitarle las espinas al pescado permite cocinar con mayor seguridad y confianza. Con práctica, retirar espinas dejará de ser una tarea complicada y se convertirá en un paso sencillo dentro de la preparación de tus recetas favoritas.