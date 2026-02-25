Shakira logra su primera nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll; lista de nominados

Los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 ya fueron anunciados y la conversación no se ha hecho esperar. Entre los nombres que más han llamado la atención aparece el de Shakira, quien consigue su primera nominación a esta institución que reconoce a las figuras más influyentes de la música popular.

La lista de este año muestra una combinación de artistas de distintas generaciones y estilos, lo que confirma que el concepto de “rock and roll” ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día, el Salón de la Fama considera no solo el sonido tradicional del rock, sino también la influencia cultural, la innovación y el impacto duradero en la industria musical.

shakira

Por ello, junto a Shakira aparecen nombres consolidados del pop, el R&B, el metal y el hip-hop.

Lista oficial de nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

El comité encargado de seleccionar a los aspirantes presentó un total de 17 artistas y agrupaciones para la generación 2026. Algunos regresan a la boleta tras intentos anteriores, mientras que otros debutan en esta etapa del proceso.

Shakira

Mariah Carey (tercera nominación)

Phil Collins

Lauryn Hill

Billy Idol (segunda nominación)

Jeff Buckley

Melissa Etheridge

INXS

Iron Maiden (tercera nominación)

Joy Division / New Order (tercera nominación)

New Edition

Oasis (tercera nominación)

P!nk

Sade (segunda nominación)

Luther Vandross

The Black Crowes (segunda nominación)

Wu-Tang Clan

En el caso de Shakira, esta primera nominación llega después de más de dos décadas de carrera. La artista colombiana ha logrado posicionarse en mercados de habla inglesa y española, convirtiéndose en una de las figuras latinas con mayor alcance global.

¿Cómo funciona el proceso de nominación?

Ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll no depende únicamente del éxito comercial. Existe un procedimiento establecido que busca evaluar el impacto real de cada artista.

Uno de los requisitos principales es que el primer lanzamiento comercial del artista haya ocurrido al menos 25 años antes del año en que se considera su nominación. Este criterio permite analizar su permanencia e influencia con perspectiva histórica. Una vez definidos los nominados, comienza la etapa de votación.

¿Quiénes participan en la votación?

El resultado final se determina mediante la participación de más de mil votantes. Entre ellos se encuentran:

Artistas que ya forman parte del Salón de la Fama.

Historiadores especializados en música.

Periodistas del sector.

Ejecutivos de la industria musical.

Además, existe un voto del público que se realiza a través del sitio oficial del Salón de la Fama. Este voto funciona como una sola boleta colectiva: el artista con mayor respaldo popular suma un punto dentro del sistema general.

Sin embargo, el apoyo de los fans no garantiza automáticamente la inducción, ya que el peso principal recae en la votación de expertos.

El comité evalúa varios aspectos antes de definir a los elegidos:

Influencia en otros artistas.

Innovación en el sonido o en la producción musical.

Impacto cultural.

Permanencia a lo largo del tiempo.

Contribución al desarrollo de su género.

¿Cómo votar por tu artista favorito?

Quienes deseen participar en el proceso pueden hacerlo desde la página oficial del Salón de la Fama del Rock & Roll. El sistema permite seleccionar hasta siete artistas por boleta. Es importante considerar que solo se acepta un voto por artista por cada cuenta registrada.

La fecha límite para emitir el voto es el 4 de abril. Hasta ese día, los seguidores podrán respaldar a sus favoritos y consultar el ranking actualizado para conocer quién lidera la votación.

¿Cuándo se conocerán los artistas que estarán en el Salón de la Fama?

Aunque los nominados ya fueron anunciados, la lista definitiva de artistas que ingresarán oficialmente al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 se dará a conocer en abril.

Posteriormente, en la segunda mitad del año, se realizará la ceremonia de inducción. En ese evento, los seleccionados reciben su reconocimiento formal y suelen ofrecer discursos, homenajes o presentaciones especiales ante la industria y sus seguidores.

