Tropas cubanas abren fuego contra lancha estadounidense, confirman cuatro muertos

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó que este miércoles se produjo un enfrentamiento en aguas territoriales de la isla, cuando una lancha rápida con matrícula de Florida, Estados Unidos (FL7726SH) fue detectada cerca del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara.

Según el comunicado oficial, al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras para identificar la embarcación, los ocupantes de la lancha abrieron fuego contra los efectivos cubanos, lo que provocó que el comandante de la nave resultara lesionado.

Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado”

La respuesta de las fuerzas cubanas desencadenó un enfrentamiento en el que cuatro personas fueron abatidas y seis más resultaron heridas, quienes posteriormente fueron evacuadas y recibieron atención médica. El Minint confirmó que el comandante de la embarcación cubana sufrió lesiones durante el intercambio de disparos.

El hecho ocurre en un momento de fuerte presión de Estados Unidos sobre Cuba, lo que añade tensión a las relaciones bilaterales. El comunicado del Minint subrayó que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano y que la protección de las aguas territoriales constituye una prioridad para garantizar la soberanía y la estabilidad regional.

Las autoridades cubanas señalaron que se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente los hechos. El Minint aseguró que se dará seguimiento al caso y que se informará sobre los resultados de las diligencias oficiales.

Con información de AFP.