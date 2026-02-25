Conserva de mango casera, la receta para aprovechar la fruta de temporada

Elaborar conserva de mango casera es una forma práctica de disfrutar esta fruta tropical durante más tiempo, especialmente cuando se encuentra en su mejor momento del año. El mango destaca por su sabor dulce y su aporte de nutrientes, además de ser un ingrediente muy adaptable en la cocina.

Esta fruta es reconocida por su contenido de nutrientes esenciales. Es especialmente rico en vitamina C; una porción de mango puede aportar cerca de la mitad del valor diario recomendado de vitamina C.

También contiene vitamina A, vitamina B6, folato, cobre y fibra, nutrientes que participan en funciones importantes del cuerpo como la digestión, el metabolismo y el mantenimiento de la vista. El mango fresco ofrece más de 20 vitaminas y minerales diferentes. Aunque al preparar conserva se utiliza calor y azúcar, el producto final mantiene parte de los nutrientes y el sabor característico del fruto.

Tipos de conservas de mango

Existen diferentes formas de conservar el mango, y cada una ofrece textura y usos distintos en la cocina.

Conserva en almíbar: Consiste en cocinar los trozos de mango en una mezcla de agua y azúcar hasta formar un jarabe. Este método permite que la fruta conserve su forma y se mantenga jugosa. Es una de las preparaciones más tradicionales.

Cada tipo de conserva responde a distintas preferencias. La elección depende del uso que se le quiera dar y del nivel de dulzor deseado.

Receta de conserva de mango

Ingredientes:

1 kilo de mango maduro, sin piel ni hueso

500 gramos de azúcar

500 mililitros de agua

Jugo de 1 limón

Procedimiento:

Lava bien la fruta antes de pelarla. Retira el hueso y corta la pulpa en cubos de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. Coloca el agua y el azúcar en una olla. Calienta a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva completamente y el líquido se vea transparente. Añade el jugo de limón al almíbar. El limón aporta sabor y ayuda a equilibrar el dulzor. Su acidez favorece la conservación de la preparación. Agrega los trozos de mango al almíbar caliente. Cocina a fuego medio-bajo durante 20 a 30 minutos. Remueve con cuidado para evitar que la fruta se deshaga. La mezcla estará lista cuando el jarabe se espese ligeramente y el mango se vea más suave. Lava frascos y tapas con agua y jabón. Luego, colócalos en agua hirviendo durante 10 minutos para reducir el riesgo de contaminación. Llena los frascos con la conserva aún caliente, dejando un pequeño espacio en la parte superior. Cierra bien y colócalos boca abajo durante unos minutos para ayudar al sellado.

Para conservarlos, guarda los frascos cerrados en un lugar fresco, seco y sin luz directa hasta por seis meses. Una vez abiertos, debes mantenerlos en refrigeración y consumir en un plazo de dos a tres semanas. Se recomienda usar siempre utensilios limpios y secos al servir. Así como colocar una etiqueta con la fecha de preparación.

Conserva de mango casera Canva

Usos de la conserva de mango

La conserva de mango puede utilizarse de muchas maneras en la cocina diaria:

Desayunos: como complemento para yogur, avena o pan tostado.

como complemento para yogur, avena o pan tostado. Repostería: relleno de tartas, pays y bizcochos.

relleno de tartas, pays y bizcochos. Platos salados: combinación con quesos suaves o carnes blancas.

combinación con quesos suaves o carnes blancas. Postres fríos: acompañamiento para helado o gelatina.

Su sabor dulce y su textura la convierten en un ingrediente adaptable tanto en recetas sencillas como en preparaciones más elaboradas.

Conserva de mango Canva

Preparar conserva de mango en casa es una alternativa práctica para extender la vida útil de esta fruta cuando está en temporada. Siguiendo los pasos adecuados de higiene y almacenamiento, es posible disfrutar esta conserva durante varios meses. Así, el sabor del mango puede mantenerse presente en la cocina más allá de su temporada natural.