Vaticano revela las ciudades que visitará el papa León XIV en su primer gran viaje del año

El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV emprenderá su primer gran viaje internacional en 2026, con una gira que lo llevará a cuatro países de África entre el 13 y el 23 de abril. Se trata de un continente donde la Iglesia católica experimenta un crecimiento acelerado y que, según las autoridades eclesiásticas, representa una prioridad en la agenda del pontífice.

Antes de la gira africana, León realizará una visita de un día a Mónaco el 28 de marzo, y posteriormente viajará a España del 6 al 12 de junio. En este último país, se espera que incluya una parada en las islas Canarias, un territorio que se ha convertido en un punto clave para la llegada de migrantes que buscan ingresar a Europa.

África como prioridad

Durante su recorrido por África, el papa visitará Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial y Camerún. Se prevé que atraiga grandes multitudes y que sus mensajes se centren en el llamado a los líderes mundiales para apoyar el desarrollo del continente, además de destacar los esfuerzos de diálogo entre católicos y musulmanes.

El reverendo Agbonkhianmeghe Orobator, jesuita nigeriano que dirigió comunidades de su orden en África entre 2017 y 2023, señaló que la visita “recordará al mundo que África es importante y que la vitalidad de la Iglesia en África sigue siendo el corazón de una Iglesia global próspera”.

Significado de la gira del papa León

León XIV fue elegido en mayo de 2025 para suceder al fallecido papa Francisco y liderar a los más de 1,400 millones de católicos en el mundo. Hasta ahora, solo ha realizado un viaje internacional, en noviembre y diciembre, cuando visitó Turquía y Líbano en una gira originalmente organizada para su predecesor.

El anuncio del Vaticano no detalló los programas completos de cada visita, pero subrayó que la gira africana es una señal clara de la importancia que la Iglesia otorga al continente. Según estadísticas oficiales, alrededor del 20% de los católicos del mundo viven en África, lo que convierte a la región en un eje central para el futuro de la institución.

