Café helado: 3 recetas para los días calurosos

"El café caliente y el chocolate espeso", reza el dicho popular. Sin embargo, cuando el calor aparece lo que menos se nos antoja es una taza humeante. Para que no sacrifiques tu dosis de cafeína y, al mismo tiempo te refresques, te traemos 3 recetas de café helado, no importa si te gusta dulce, cremoso o intenso.

La costumbre de beber café caliente viene de la antigüedad y mucho tiene que ver con que el grano necesita infusionarse en agua caliente para liberar su sabor, esencia y propiedades. De ahí que, desde el siglo XV, se popularizara esta bebida en el mundo árabe, para después expandirse a Europa y el resto de los continentes.

Además, al servirse caliente, se vuelve un gran aliado de los días fríos y las largas sobremesas. Pero no ocurre lo mismo cuando llega el verano o estamos en un lugar muy cálido.

¿Sabías que el café helado no es un invento moderno? Según registros históricos, en el siglo XIX ya se preparaba en Europa. Una de las primeras versiones es el café mazagran, consumido por soldados franceses en Argelia y servido con agua fría y azúcar.

Hoy las opciones son muy amplias y va más allá de agregar hielo a un café caliente. Para comprobarlo, te traemos tres recetas de café helado, para lidiar con el calor.

Café helado cremoso con caramelo

Ingredientes:

240 ml de café recién hecho, ligeramente concentrado

1 a 2 cucharadas de salsa de caramelo, al gusto

120 ml de leche fría

1 taza de hielo en cubos grandes

Caramelo para decorar

Preparación:

Agrega la salsa de caramelo al café recién hecho para que se disuelva por completo. Prueba y ajusta el dulzor con más caramelo o un poco de azúcar, toma en cuenta que el hielo y la leche lo diluyen ligeramente. Llena un vaso con hielo y vierte el café directamente sobre este. Incorpora la leche y mezcla suavemente. Decora con un poco de caramelo por encima. También puedes poner caramelo en las paredes para decorar e intensificar el sabor.

Café helado dulce con un toque de vainilla

Ingredientes:

240 ml de café recién preparado, ligeramente concentrado

1 a 2 cucharaditas de azúcar mascabado

¼ cucharadita de extracto natural de vainilla

1 taza de hielo en cubos grandes

30 ml de leche

Preparación:

Endulza el café cuando todavía esté caliente, de esta forma se disuelve más fácilmente el azúcar. Usar mascabado agrega notas caramelizadas, pero puedes usar otro endulzante, incluso leche condensada. Incorpora la vainilla y mezcla. Llena un vaso con hielos y vierte directamente el café sobre estos. Agrega la leche, así suavizas el café y redondeas el sabor dulce.

Café helado intenso

Ingredientes:

250 ml de café de tueste medio-oscuro, concentrado

1 taza de hielo en cubos grandes

1 rodaja pequeña de naranja

Preparación:

Lleva un vaso con hielos y vierte el café tibio sobre estos. Agrega una rodaja de naranja para realizar las notas aromáticas del café. Bebé sin endulzar para apreciar todo el sabor.

Trucos para que el café helado no quede aguado

Comienza con una base de café concentrado, de esta forma evitarás que el hielo, al derretirse, diluya la bebida.

​Para solucionarlo, la recomendación es usar más cantidad de café del que normalmente usas al prepararlo.

Usa hielo grande, pues el hielo pequeño se derrite más rápido. Asimismo, es mejor usar hielos de agua filtrada para evitar olores o sabores que alteren el café.

Enfría en café ligeramente antes de verter sobre el hielo. Es mejor dejarlo atemperar unos minutos, pues si lo viertes hirviendo sobre poco hielo, se derretirá demasiado rápido.

Prepara hielos de café y usa una parte para tu café helado . De esta forma no tendrás agua, sino más café al derretirse.

Solo necesitas verter café frío en charolas de hielo y congelarlo. Cuando estén listos, saca los hielos y mételos en una bolsa de cierre hermético.

Elige un café de molido medio y no grueso, pues este puede provocar subextracción y, como resultado, un café débil que, al enfriarse, parece más diluido.

Evita dejar el café por horas en el refrigerador. Aunque parece una forma sencilla de tener café frío siempre disponible, lo oxidad, haciendo que pierda aroma y se vuelva plano.

Con estos trucos y recetas, el calor no será impedimento para disfrutar un café delicioso. ¿Cuál es tu café helado favorito?